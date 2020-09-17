Новый Hyundai Tucson в фактах и фотографиях

Рассматриваем и изучаем пятое поколение российского бестселлера — новый Tucson

Кроссовер Hyundai Tucson пятого поколения шокировал всех радикальной внешностью с многочисленными гранями, напоминающими скорее фигурку оригами, чем автомобиль. Но модели и без того есть чем похвалиться: например, оригинальным и лаконичным интерьером, продвинутой бортовой электроникой, широчайшим набором силовых агрегатов, среди которых половина — гибриды. Tucson прошлых поколений был неизменным бестселлером российского рынка — так что редакция «Мотора» изучала новинку с удвоенным рвением. Добро пожаловать в нашу галерею!