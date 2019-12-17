Тест-драйв Hyundai Sonata

Для того, чтобы улучшить управляемость, инженеры изменили геометрию передней подвески и усилили передний и задний подрамники, а в задней подвеске, кроме того, изменили форму и жесткость продольных рычагов. На дорогах Краснодарского края (весьма разного качества!) седан не подбрасывает водителю неприятных сюрпризов — в целом его поведение четко и прогнозируемо. Реактивное усилие на руле в крутых виражах, конечно, во многом искусственное, но точно прописывать траекторию движения это, в целом, не мешает. Не замечена новая Sonata и в склонности к кренам. А вот на сглаженных неровностях и волнах асфальта, которые на наших дорогах не редкость, присутствует диагональная раскачка — впрочем, едва уловимая.