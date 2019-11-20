Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
7:39

Всё о первом кроссовере Aston Martin

Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga

Последние несколько лет Aston Martin бросается из одной крайности в другую, пытаясь из производителя спортивных автомобилей превратиться в продавца образа жизни. В поисках новых ниш бренд анонсирует яхтенные и девелоперские проекты, показывает батискафы и впервые в своей истории совместно с британской фирмой Brough Superior выпускает мотоцикл. Впрочем, это не мешает основному бизнесу: коллекционные модели выходят с завидной регулярностью, а сейчас компанию все-таки сломила кроссоверная лихорадка. DBX, как концепт показанный ещё в 2015 году, эволюционировал в утилитарный вседорожник, готовый составить конкуренцию Lamborghini Urus, топовым версиям Porsche Cayenne и дерзкому Maserati Levante Trofeo с «восьмеркой» Ferrari.