Всё о первом кроссовере Aston Martin

Как DBX собирается конкурировать с Cayenne и Bentayga

Последние несколько лет Aston Martin бросается из одной крайности в другую, пытаясь из производителя спортивных автомобилей превратиться в продавца образа жизни. В поисках новых ниш бренд анонсирует яхтенные и девелоперские проекты, показывает батискафы и впервые в своей истории совместно с британской фирмой Brough Superior выпускает мотоцикл. Впрочем, это не мешает основному бизнесу: коллекционные модели выходят с завидной регулярностью, а сейчас компанию все-таки сломила кроссоверная лихорадка. DBX, как концепт показанный ещё в 2015 году, эволюционировал в утилитарный вседорожник, готовый составить конкуренцию Lamborghini Urus, топовым версиям Porsche Cayenne и дерзкому Maserati Levante Trofeo с «восьмеркой» Ferrari.