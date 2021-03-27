Видео: самый дорогой седан Bentley — за что 20 миллионов?

После завершения производства флагманского Mulsanne новый 635-сильный Flying Spur остался за старшего. И он вывозит! А теперь ещё и стреляет до сотни всего за 3,8 секунды. Видели многоэтажные дома быстрее? Другие занятные цифры и факты о «Летящей шпоре» за 20 миллионов смотрите в нашем новом видео.

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