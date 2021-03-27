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Ходячий замок: Bentley Flying Spur

Видео: самый дорогой седан Bentley — за что 20 миллионов?

Редакция «Мотора»
Если рассчитывать стоимость автомобиля ценами на недвижимость, то Bentley Flying Spur третьего поколения должен быть многоэтажным домом. Только дополнительный хром решетки радиатора — это 71 тысяча рублей, а перекраска тормозных суппортов в красный цвет обойдется чуть меньше чем в сто тысяч. И это ведь мы только начали…

Фирменный кожаный салон с ромбовидной прострочкой облегчит карман на 230 тысяч, а топовая музыка от hi-end бренда Naim потянет почти на полмиллиона! Конечно, на этом фоне 20 литров бензина, которые 12-цилиндровый седан выпивает на каждую сотню городского пробега, абсолютно никого не волнуют.

После завершения производства флагманского Mulsanne новый 635-сильный Flying Spur остался за старшего. И он вывозит! А теперь ещё и стреляет до сотни всего за 3,8 секунды. Видели многоэтажные дома быстрее? Другие занятные цифры и факты о «Летящей шпоре» за 20 миллионов смотрите в нашем новом видео.

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