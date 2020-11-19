Чем удивит самый дорогой S-Class нового поколения?

Представьте себе машину, которая не только сама подает вам ремень безопасности и по вашему жесту закрывает дверь, но и может ехать на автопилоте по трассе, пока вы проверяете почту, а внутри вообще больше напоминает дорогую яхту, чем автомобиль. Кажется, будущее действительно наступило, но его еще совсем чуть-чуть нужно подождать!