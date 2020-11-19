16:03

Видео: Mercedes-Maybach S-Class — первый обзор нового «Майбаха»

Чем удивит самый дорогой S-Class нового поколения?

Редакция «Мотора»
Представьте себе машину, которая не только сама подает вам ремень безопасности и по вашему жесту закрывает дверь, но и может ехать на автопилоте по трассе, пока вы проверяете почту, а внутри вообще больше напоминает дорогую яхту, чем автомобиль. Кажется, будущее действительно наступило, но его еще совсем чуть-чуть нужно подождать!

Первые новые Майбахи появятся в России только к лету 2021 года, так что в этом эксклюзивном обзоре мы расскажем практически про автомобиль будущего, который рассекретили буквально несколько минут назад!

Reload
1 / 8

Просто посмотрите и убедитесь — будущее действительно наступило. Если вам больше по нраву неcпешно рассмотреть фотографии в большом размере и прочитать обстоятельно обо всех инновациях нового S-Class по версии Maybach, добро пожаловать в эту статью.

Подробно о Bentley Flying Spur мы рассказывали здесь, о новом Rolls-Royce Ghost здесь, а о внедорожнике Mercedes-Maybach GLS — здесь .