Чем удивит самый дорогой S-Class нового поколения?

16:03
Представьте себе машину, которая не только сама подает вам ремень безопасности и по вашему жесту закрывает дверь, но и может ехать на автопилоте по трассе, пока вы проверяете почту, а внутри вообще больше напоминает дорогую яхту, чем автомобиль. Кажется, будущее действительно наступило, но его еще совсем чуть-чуть нужно подождать!
Первые новые Майбахи появятся в России только к лету 2021 года, так что в этом эксклюзивном обзоре мы расскажем практически про автомобиль будущего, который рассекретили буквально несколько минут назад!
1 / 8
Просто посмотрите и убедитесь — будущее действительно наступило. Если вам больше по нраву неcпешно рассмотреть фотографии в большом размере и прочитать обстоятельно обо всех инновациях нового S-Class по версии Maybach, добро пожаловать в эту статью.