Представлен электрический суперкар Mercedes-AMG — пока в виде концепта

Concept AMG GT XX: 1360 электрических сил и ультрабыстрая зарядкаПредставлен электрический суперкар Mercedes-AMG — пока в виде концепта
Представленный подразделением Mercedes-AMG концепт-кар выполнен в формате «четырёхдверного купе». До сих пор Mercedes обращался к нему лишь на топливных моделях, как Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Аналогичный формат использован на целом ряде мощных электромобилей — Porsche Taycan, Denza Z9 GT и Xiaomi SU7 (последний известен рекордным временем на Северной петле Нюрбургринга).
Concept AMG GT XX — плод широкой кооперации внутри концерна Mercedes-Benz: он разработан совместно конструкторским бюро Mercedes-Benz в Зиндельфингене, подразделением Mercedes-AMG в Афффальтербахе, британским производителем электромоторов YASA Limited, также входящим в состав концерна, и фирмой Mercedes-AMG High Performance Powertrains из английского Бриксворта — это принадлежащий Мерседесу разработчик силовых установок для Формулы-1, известный ранее под названием Ilmor Engineering.
Габариты автомобиля внушительные, 5204 миллиметра в длину и 1945 миллиметров в ширину (без учёта зеркал). При этом он очень низкий: 1317 миллиметров — это лишь немного выше, чем актуальный Porsche 911.
Одна из ключевых особенностей конструкции — это использование электромоторов с осевым потоком, разработанных фирмой Yasa: они отличаются крайней компактностью и очень высокими удельными характеристиками. Здесь этих моторов три — один приводит передние колёса, ещё два установлены сзади. Совокупная мощность силовой установки превышает 1000 киловатт (1360 лошадиных сил), позволяя суперкару разогнаться свыше 360 км/ч.
Ранее аналогичные электромоторы использовали в гибридных силовых установках суперкаров Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 296 GTB, Lamborghini Revuelto и Lamborghini Temerario.
Другие важные особенности — это электросистема с рабочим напряжением свыше 800 вольт и новая батарея собственной разработки c цилиндрическими ячейками (тонкими и высокими) и непосредственным масляным охлаждением. Она способна заряжаться при длительной мощности свыше 850 киловатт (пиковые величины ещё больше) — чтобы добавить 400 километров к запасу хода, достаточно пяти минут. Зарядные устройства такой мощности серийно пока не выпускаются, поэтому мерседесовцы совместно с итальянской компанией Alpitronic разработали такую установку.
Сглаженно-клиновидные очертания и характерная оранжевая расцветка роднят AMG GT XX с концепт-каром Mercedes-Benz Vision One-Eleven двухлетней давности. Хотя вспоминается не только он — футуристический лифтбек Vision AMG 2022 года даже ближе по концепции.
Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,198. Чтобы достичь такого показателя, использовали массу ухищрений. Например, в системе охлаждения использован не только традиционный радиатор (воздух от которого отводится через отверстия перед лобовым стеклом), но и панель поверхностного охлаждения под днищем. А колёса прикрыты щитками, которые могут приоткрываться для охлаждения тормозов.
Интерьер выглядит непривычно, но здорово — в нём соединяются типичные для нынешних электромобилей решения вроде огромного монитора, индастриал-мотивы и явные отсылки к кольцевым гонкам (руль-штурвал с переключателями, ремешки вместо дверных ручек, кресла-«ковши»). В отделке используется искусственный шёлк, изготовленный при помощи генно-модифицированных бактерий, и искусственная кожа, изготовленная из переработанных шин.
я выбрал вместо рекламы.
О планах серийного производства говорится крайне скупо. Подразумевается, что концепт-кар предвосхищает серийный электро-седан от Mercedes-AMG, построенный на платформе AMG.EA. Хотя сроки прикинуть всё-таки можно — мерседесовцы упоминают, что производство инновационных электромоторов с осевым потоком стартует на заводе Mercedes-Benz в Мариенфельде уже в 2026 году.