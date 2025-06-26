Представлен электрический суперкар Mercedes-AMG — пока в виде концепта

Габариты автомобиля внушительные, 5204 миллиметра в длину и 1945 миллиметров в ширину (без учёта зеркал). При этом он очень низкий: 1317 миллиметров — это лишь немного выше, чем актуальный Porsche 911.

Одна из ключевых особенностей конструкции — это использование электромоторов с осевым потоком, разработанных фирмой Yasa: они отличаются крайней компактностью и очень высокими удельными характеристиками. Здесь этих моторов три — один приводит передние колёса, ещё два установлены сзади. Совокупная мощность силовой установки превышает 1000 киловатт (1360 лошадиных сил), позволяя суперкару разогнаться свыше 360 км/ч.