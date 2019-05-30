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11:41

Представлен 1000-сильный гибрид Ferrari SF90 Stradale

Новинка — самая мощная дорожная модель в истории марки

Компания Ferrari представила самый мощный дорожный автомобиль и первый подключаемый гибрид в истории марки — SF90 Stradale. Буквенно-цифровое обозначение в названии гиперкара отсылает к 90-летию гоночной команды Scuderia Ferrari, слово Stradale говорит, что берлинетта предназначена для дорог общего пользования.

Ferrari SF90 Stradale — новый флагман итальянского автопроизводителя. Об этом говорят не только технические характеристики, но и дизайн. Инновационная для компании стилистика эволюционировала из F8 Tributo и базируется на принципе «трансляции миссии автомобиля как экстремального спорткара». Облик двухдверки определяют короткие свесы, выхлопные патрбуки в верхней части бампера и впервые для Ferrari — матричные светодиодные фары.

Шасси SF90 Stradale подверглось значительной доработке: в его конструкции применены пустотелые элементы, полностью карбоновая перегородка моторного отсека, а также два новых алюминиевых сплава. Для кузовных деталей используется сплав 7000 серии, для пола — абсорбирующий звук так называемый «тихий» алюминий. Жесткость шасси на изгиб у SF90 Stradale выросла на 20 процентов, на кручение — сразу на 40 процентов.

Частью силовой установки гиперкара стал битурбомотор V8 с 90-градусным развалом блока. Агрегат устанавливается в том числе на F8 Tributo, но для SF90 Stradale его модернизировали. Рабочий объем вырос с 3,9 до 4,0 литра, а мощность — с 720 сил (770 Нм момента) до 780 сил (800 Нм момента). Вдобавок у гибрида есть три электромотора суммарной мощностью 220 сил: один установлен между двигателем и коробкой передач, два других — на передний оси. Каждый может индивидуально управлять подачей момента и менять тем самым вектор тяги.

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Коробка тоже новая. Это восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Он на 10 килограммов легче предшественника и не имеет задней передачи. Реверс реализован только в режиме eDrive за счет передних электромоторов. Скорость переключения «робота» — 200 миллисекунд вместо прежних 300.

С места до «сотни» Ferrari SF90 Stradale разгоняется за 2,5 секунды, до 200 — за 6,7 секунды. Максимальная скорость гиперкара — 340 километров в час. Благодаря батарее емкостью 7,9 киловатт-часа на электротяге SF90 Stradale может проехать 25 километров.

У силовой установки есть четыре режима работы: помимо электрического eDrive, предусмотрены Hybrid, Performance и экстремальный Qualify. Они отличаются алгоритмом взаимодействия ДВС и гибридной надстройки. Кроме того, SF90 Stradalе получил усовершенствованную систему контроля угла бокового скольжения eSSC, которая также работает с электромоторами, тормозную систему «по проводам», автоматически распределяющую тормозные усилия между гидравликой и рекуперацией, и электронную антипробуксовочную систему.

Для SF90 Stradale предложат трековый пакет Assetto Fiorano. Это гоночные амортизаторы Multimatic, двери и днище кузова из карбона, титановые пружины и вся выпускная система, а также покрышки Michelin Pilot Sport Cup2. С таким набором гиперкар становится на 30 килограммов легче, а прижимное усилие, за счет установки карбонового заднего спойлера, на 250 километров в час составляет 390 килограммов.

Для улучшения аэродинамики в SF90 Stradale используется подвижная секция заднего обтекателя: с помощью двух электрических актуаторов она опускается, фактически меняя направление воздушного потока. Логикой работы учитывается ряд параметров — от скорости до поперечных перегрузок. Передняя секция днища поднята на 15 миллиметров — там установлены генераторы вихревого потока, разряжающие воздух под автомобилем. Прижимное усилие на передней оси создают отступ между верхней секцией бампера и капотом, а также два диффузора перед колесами. Выдувать воздух из арок помогают колеса особого дизайна.

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В салоне SF90 Stradale установлен 16-дюймовый ориентированный на водителя дисплей. Есть отдельные тач-панели для управления климатической установкой и сенсорные кнопки с тактильной обратной связью на руле. Предусмотрен и проекционный дисплей, а селектор трансмиссии стилизован под рычаг коробки автомобилей прошлого.

Выход SF90 Stradale на рынок запланирован на 2020 год. Цена пока не объявлена.

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