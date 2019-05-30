Представлен 1000-сильный гибрид Ferrari SF90 Stradale

Коробка тоже новая. Это восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Он на 10 килограммов легче предшественника и не имеет задней передачи. Реверс реализован только в режиме eDrive за счет передних электромоторов. Скорость переключения «робота» — 200 миллисекунд вместо прежних 300.

С места до «сотни» Ferrari SF90 Stradale разгоняется за 2,5 секунды, до 200 — за 6,7 секунды. Максимальная скорость гиперкара — 340 километров в час. Благодаря батарее емкостью 7,9 киловатт-часа на электротяге SF90 Stradale может проехать 25 километров.