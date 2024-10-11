Румынская марка Dacia представила свой самый крупный кроссовер

Dacia Bigster: Дастер на максималкахРумынская марка Dacia представила свой самый крупный кроссовер
Флагман кроссоверной линейки марки Dacia был анонсирован ещё в 2021 году, концепт-каром Dacia Bigster. Уже тогда было объявлено, что модель сегмента C-SUV будет построена на той же платформе CMF-B, которая лежит в основе Дастера третьего поколения и других родственных моделей.
Внешне Bigster почти полностью повторяет своего младшего брата, отличаются лишь нюансы: более брутальные бамперы, решетка радиатора в мелкую сетку, иные накладки на передних дверях. А ещё задняя стойка визуально рассечена надвое тёмной накладкой: в двухцветном исполнении она отделяет чёрную крышу от остального кузова. Диаметр колес — от 17 до 19 дюймов (на Дастере — 17 или 18 дюймов).
Duster XXL
По меркам Дачии, это крупный автомобиль. Общая длина в 4,57 метра выводит Bigster в один класс с Фольксвагеном Tiguan (4,55 м), Фордом Kuga (4,60 м) или Hyundai Tucson (4,50 м) — то есть это популярнейший сегмент C-SUV.
Причём у него не просто общая платформа с Дастером — это буквально «растянутый» Duster третьего поколения, от которого практически без изменений заимствован передний модуль кузова.
Колесная база выросла всего на четыре сантиметра (с 2657 до 2700 мм), а основной прирост приходится на задний свес (+19 см). Кстати, это ещё не самый растянутый вариант платформы: у родственного универсала Dacia Jogger колёсная база составляет аж 2897 мм, хотя по общей длине символический перевес всё-таки на стороне Бигстера. А ещё на 5 сантиметров увеличена высота — причём наращен именно вертикальный габарит самого кузова (3,5 сантиметра прибавки приходится на остекление).
Традиционно для Дачии, проведена впечатляющая работа по снижению расходов. Например, передние двери здесь оригинальные, но их внешние панели при этом взяты от Дастера. Задние двери свои, как и вся задняя часть кузова, но вот пятая дверь тоже заимствована у «младшего брата».
По ширине кузов, как нетрудно догадаться, идентичен Дастеру: 1,81 метра. Это меньше, чем у многих конкурентов по классу C-SUV, но совсем ненамного — примерно на три сантиметра. (Впрочем, размер взят в самом широком месте кузова, в области передних крыльев — не исключено, что в салоне разница несколько больше).
Сама подъёмная дверца может оснащаться электроприводом — впервые для марки Dacia. Но сэкономить удалось и тут — за счёт небольшого веса детали использован один моторчик вместо двух.
Больше места, но без третьего ряда
Напомним, что в третьем поколении расстояние между рядами сидений у Дастера увеличилось на 30 миллиметров — у Бигстера оно выросло ещё. По официальным данным, запас для коленей на заднем ряду составляет 24 сантиметра против 20,4 сантиметра на Дастере. Благодаря более высокой крыше заметно вырос и запас места над головой.
Но посадочных мест только пять: трёхрядного исполнения не планируется вовсе. Тем, кому нужно семь мест, предлагается выбирать длиннобазный универсал Jogger.
Объем багажного отсека по методике VDA (под шторку) составляет у переднеприводного Бигстера 667 литров против 472 литров у Дастера. Спинка заднего дивана разделена на три части и складывается в соотношении 40:20:40.
Немного лакшери
Интерьер почти в точности повторяет Duster: здесь та же передняя панель угловатых очертаний с 10-дюймовым экраном медиасистемы, развернутым на 10 градусов к водителю; приплюснутый трёхспицевый руль; Y-образный декор на дефлекторах вентиляции; аналогичные кресла
Но есть несколько небольших, но важных отличий. Во-первых, появился электропривод сидений — правда, лишь на флагманской комплектации Journey, только для водителя и в усечённом варианте: сервоприводы регулируют высоту кресла и наклон спинки, а продольную регулировку оставили ручной (опять же, из соображений экономии). Во-вторых, предусмотрен двухзонный климат-контроль с воздуховодами на втором ряду (начиная со второй комплектации Expression). Наконец, впервые на Дачиях предложена панорамная крыша (начиная с третьей комплектации Extreme).
Простые стрелочные приборы для Бигстера не предлагаются: у него виртуальная приборка диагональю 7 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. Впервые на Дачиях появился адаптивный круиз-контроль.
А ещё в топовой комплектации Journey использована оригинальная ткань «3D» и бронзовые акценты на воздуховодах вентиляции.
Экомоторы
По набору силовых агрегатов Bigster очень близок к Дастеру третьего поколения — и потому его внедорожные возможности крайне ограничены, в отличие от Дастеров первого и второго поколений.
Единственный полноприводный вариант — это Bigster TCe 130 4×4. У него трёхцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 130 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач, и многорычажная задняя подвеска. В следующем году обещают полноприводный гибрид: у него задние колёса будет приводить отдельный электромотор — достаточно, чтобы выехать из сугроба, но не более.
Остальные модификации только переднеприводные, с полузависимой подвеской сзади. «Мягкий гибрид» TCe 140 — работающая по циклу Миллера турботройка 1.2 плюс стартер-генератор и батарея ёмкостью 0,8 кВт·ч вкупе с шестиступенчатой «механикой». Совокупная мощность системы — 140 лошадиных сил (прибавки в 10 сил относительно Дастера с таким же мотором достигли установкой турбины от Renault Rafale E-Tech 4×4).
Ещё предусмотрена газовая модификация Eco-G 140. Она развивает 140 сил на бензине и 130 на пропане. Пятидесятилитровый бензобак вместе с 49-литровым баллоном дают запас хода в 1450 километров. Напомним, что в линейке модификаций Дастера на том же месте — газовое исполнение Eco-G 100 с литровой турбо-«трёшкой».
А флагманская силовая установка — новая, под обозначением Hybrid 155. Она сочетает 107-сильный двигатель 1.8 с непосредственным впрыском, стартер-генератор и фирменную гибридную трансмиссию E-Tech: коробку-«робот» без сцепления и синхронизаторов со встроенным электромотором мощностью 50 сил. Это единственный двухпедальный вариант в линейке модификаций.
Передачи в этой трансмиссии переключаются кулачковыми муфтами, а возможные рывки сглаживаются электроникой, которая согласовывает скорости вращения коленвала бензинового двигателя и тягового электромотора, установленного после коробки передач. Такая система применяется на автомобилях Renault и Dacia с 2020 года, но до сих пор использовался более скромный двигатель 1.6 мощностью 94 силы.
Дизелей не предусмотрено, как и на Дастере текущего поколения.
Дорогой, но бюджетный
Уже понятно, что Bigster станет самой дорогой моделью Dacia. Но румынский кроссовер обещает по-прежнему быть значительно доступнее конкурентов того же класса.
Детализированный прайс-лист пока не готов, но уже объявлено, что цены в Европе стартуют с отметки «менее 25 тысяч евро» за мягко-гибридную версию Dacia Bigster TCe 140 в базовой комплектации Essential.
А львиную долю продаж должна дать версия Hybrid 155 с мотором 1.8 — цены на неё должны начинаться с отметки чуть менее 30 тысяч евро. Цена Бигстера по сравнению с Дастером в близкой конфигурации окажется примерно на три тысячи евро выше.