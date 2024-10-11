Лаборатория
Опубликовано 11 октября 2024, 07:00
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Dacia Bigster: Дастер на максималках

Румынская марка Dacia представила свой самый крупный кроссовер
Принадлежащая концерну Renault марка Dacia представила давно анонсированный среднеразмерный кроссовер Bigster. Для румынского бренда это самая крупная модель в истории и первый шаг в сегмент C-SUV: до этого все машины относились к классу B или B+. Технически новинка представляет собой своего рода Duster XXL — вплоть до передней стойки Bigster почти полностью повторяет Дастер третьего поколения, но отличается растянутой базой и наращенным задним свесом. Впрочем, есть и другие отличия. Подробности — ниже.
Dacia Bigster: Дастер на максималках
© Dacia
Василий Костин

Флагман кроссоверной линейки марки Dacia был анонсирован ещё в 2021 году, концепт-каром Dacia Bigster. Уже тогда было объявлено, что модель сегмента C-SUV будет построена на той же платформе CMF-B, которая лежит в основе Дастера третьего поколения и других родственных моделей.

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Внешне Bigster почти полностью повторяет своего младшего брата, отличаются лишь нюансы: более брутальные бамперы, решетка радиатора в мелкую сетку, иные накладки на передних дверях. А ещё задняя стойка визуально рассечена надвое тёмной накладкой: в двухцветном исполнении она отделяет чёрную крышу от остального кузова. Диаметр колес — от 17 до 19 дюймов (на Дастере — 17 или 18 дюймов).

Duster XXL

По меркам Дачии, это крупный автомобиль. Общая длина в 4,57 метра выводит Bigster в один класс с Фольксвагеном Tiguan (4,55 м), Фордом Kuga (4,60 м) или Hyundai Tucson (4,50 м) — то есть это популярнейший сегмент C-SUV.

Причём у него не просто общая платформа с Дастером — это буквально «растянутый» Duster третьего поколения, от которого практически без изменений заимствован передний модуль кузова.

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Колесная база выросла всего на четыре сантиметра (с 2657 до 2700 мм), а основной прирост приходится на задний свес (+19 см). Кстати, это ещё не самый растянутый вариант платформы: у родственного универсала Dacia Jogger колёсная база составляет аж 2897 мм, хотя по общей длине символический перевес всё-таки на стороне Бигстера. А ещё на 5 сантиметров увеличена высота — причём наращен именно вертикальный габарит самого кузова (3,5 сантиметра прибавки приходится на остекление).

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Традиционно для Дачии, проведена впечатляющая работа по снижению расходов. Например, передние двери здесь оригинальные, но их внешние панели при этом взяты от Дастера. Задние двери свои, как и вся задняя часть кузова, но вот пятая дверь тоже заимствована у «младшего брата».

По ширине кузов, как нетрудно догадаться, идентичен Дастеру: 1,81 метра. Это меньше, чем у многих конкурентов по классу C-SUV, но совсем ненамного — примерно на три сантиметра. (Впрочем, размер взят в самом широком месте кузова, в области передних крыльев — не исключено, что в салоне разница несколько больше).

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Сама подъёмная дверца может оснащаться электроприводом — впервые для марки Dacia. Но сэкономить удалось и тут — за счёт небольшого веса детали использован один моторчик вместо двух.

Больше места, но без третьего ряда

Напомним, что в третьем поколении расстояние между рядами сидений у Дастера увеличилось на 30 миллиметров — у Бигстера оно выросло ещё. По официальным данным, запас для коленей на заднем ряду составляет 24 сантиметра против 20,4 сантиметра на Дастере. Благодаря более высокой крыше заметно вырос и запас места над головой.

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Но посадочных мест только пять: трёхрядного исполнения не планируется вовсе. Тем, кому нужно семь мест, предлагается выбирать длиннобазный универсал Jogger.

Объем багажного отсека по методике VDA (под шторку) составляет у переднеприводного Бигстера 667 литров против 472 литров у Дастера. Спинка заднего дивана разделена на три части и складывается в соотношении 40:20:40.

Немного лакшери

Интерьер почти в точности повторяет Duster: здесь та же передняя панель угловатых очертаний с 10-дюймовым экраном медиасистемы, развернутым на 10 градусов к водителю; приплюснутый трёхспицевый руль; Y-образный декор на дефлекторах вентиляции; аналогичные кресла

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Но есть несколько небольших, но важных отличий. Во-первых, появился электропривод сидений — правда, лишь на флагманской комплектации Journey, только для водителя и в усечённом варианте: сервоприводы регулируют высоту кресла и наклон спинки, а продольную регулировку оставили ручной (опять же, из соображений экономии). Во-вторых, предусмотрен двухзонный климат-контроль с воздуховодами на втором ряду (начиная со второй комплектации Expression). Наконец, впервые на Дачиях предложена панорамная крыша (начиная с третьей комплектации Extreme).

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Простые стрелочные приборы для Бигстера не предлагаются: у него виртуальная приборка диагональю 7 или 10 дюймов в зависимости от комплектации. Впервые на Дачиях появился адаптивный круиз-контроль.

А ещё в топовой комплектации Journey использована оригинальная ткань «3D» и бронзовые акценты на воздуховодах вентиляции.

Экомоторы

По набору силовых агрегатов Bigster очень близок к Дастеру третьего поколения — и потому его внедорожные возможности крайне ограничены, в отличие от Дастеров первого и второго поколений.

Единственный полноприводный вариант — это Bigster TCe 130 4×4. У него трёхцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 130 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач, и многорычажная задняя подвеска. В следующем году обещают полноприводный гибрид: у него задние колёса будет приводить отдельный электромотор — достаточно, чтобы выехать из сугроба, но не более.

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Остальные модификации только переднеприводные, с полузависимой подвеской сзади. «Мягкий гибрид» TCe 140 — работающая по циклу Миллера турботройка 1.2 плюс стартер-генератор и батарея ёмкостью 0,8 кВт·ч вкупе с шестиступенчатой «механикой». Совокупная мощность системы — 140 лошадиных сил (прибавки в 10 сил относительно Дастера с таким же мотором достигли установкой турбины от Renault Rafale E-Tech 4×4).

Ещё предусмотрена газовая модификация Eco-G 140. Она развивает 140 сил на бензине и 130 на пропане. Пятидесятилитровый бензобак вместе с 49-литровым баллоном дают запас хода в 1450 километров. Напомним, что в линейке модификаций Дастера на том же месте — газовое исполнение Eco-G 100 с литровой турбо-«трёшкой».

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

А флагманская силовая установка — новая, под обозначением Hybrid 155. Она сочетает 107-сильный двигатель 1.8 с непосредственным впрыском, стартер-генератор и фирменную гибридную трансмиссию E-Tech: коробку-«робот» без сцепления и синхронизаторов со встроенным электромотором мощностью 50 сил. Это единственный двухпедальный вариант в линейке модификаций.

Передачи в этой трансмиссии переключаются кулачковыми муфтами, а возможные рывки сглаживаются электроникой, которая согласовывает скорости вращения коленвала бензинового двигателя и тягового электромотора, установленного после коробки передач. Такая система применяется на автомобилях Renault и Dacia с 2020 года, но до сих пор использовался более скромный двигатель 1.6 мощностью 94 силы.

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Дизелей не предусмотрено, как и на Дастере текущего поколения.

Дорогой, но бюджетный

Уже понятно, что Bigster станет самой дорогой моделью Dacia. Но румынский кроссовер обещает по-прежнему быть значительно доступнее конкурентов того же класса.

Dacia Bigster: Дастер на максималках

© Dacia

Детализированный прайс-лист пока не готов, но уже объявлено, что цены в Европе стартуют с отметки «менее 25 тысяч евро» за мягко-гибридную версию Dacia Bigster TCe 140 в базовой комплектации Essential.

А львиную долю продаж должна дать версия Hybrid 155 с мотором 1.8 — цены на неё должны начинаться с отметки чуть менее 30 тысяч евро. Цена Бигстера по сравнению с Дастером в близкой конфигурации окажется примерно на три тысячи евро выше.

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