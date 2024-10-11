Румынская марка Dacia представила свой самый крупный кроссовер

Внешне Bigster почти полностью повторяет своего младшего брата, отличаются лишь нюансы: более брутальные бамперы, решетка радиатора в мелкую сетку, иные накладки на передних дверях. А ещё задняя стойка визуально рассечена надвое тёмной накладкой: в двухцветном исполнении она отделяет чёрную крышу от остального кузова. Диаметр колес — от 17 до 19 дюймов (на Дастере — 17 или 18 дюймов).

Duster XXL

По меркам Дачии, это крупный автомобиль. Общая длина в 4,57 метра выводит Bigster в один класс с Фольксвагеном Tiguan (4,55 м), Фордом Kuga (4,60 м) или Hyundai Tucson (4,50 м) — то есть это популярнейший сегмент C-SUV.

Причём у него не просто общая платформа с Дастером — это буквально «растянутый» Duster третьего поколения, от которого практически без изменений заимствован передний модуль кузова.