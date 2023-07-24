Посмотрим, хорошо ли вы разбираетесь в шедеврах автомобильного искусства

Признаем, этот квиз был непростым. И справились с ним скорее всего только убежденные петролхэды. Но и людей, которые только открывают для себя прекрасный мир автомобилей и вообще не знают, что это за петролхэды такие, мы тоже очень рады видеть. Для вас у нас есть викторина, где наблюдательность и зоркий глаз важнее знаний: попробуйте отличить реальную новинку от рисунка нейросети. Ну а для искушенных автомобильных фанатов у нас есть действительно крутой квиз, пройти который практически невозможно. Зато на дизайн он позволяет взглянуть более широко. И наконец, посмотреть весь наш огромный запас викторин (их больше сотни!) можно здесь.