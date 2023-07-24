Посмотрим, хорошо ли вы разбираетесь в шедеврах автомобильного искусства

Джуджаро или Гандини? Викторина о дизайнеПосмотрим, хорошо ли вы разбираетесь в шедеврах автомобильного искусства
Если вы вдруг не отличаете Мане от Моне, а познания о Донателло и Рафаэле ограничиваются черепашками-ниндзя, обещаем не осуждать — как-никак, у нас тут автомобильный журнал. А вот насчет четырехколесных произведений искусства готовы спросить по полной! Машины, о которых пойдет речь в этой викторине, вы точно знаете. И почти наверняка слышали имена всех загаданных дизайнеров. Осталось связать одно с другим и не ошибиться — сумеете?
Признаем, этот квиз был непростым. И справились с ним скорее всего только убежденные петролхэды. Но и людей, которые только открывают для себя прекрасный мир автомобилей и вообще не знают, что это за петролхэды такие, мы тоже очень рады видеть. Для вас у нас есть викторина, где наблюдательность и зоркий глаз важнее знаний: попробуйте отличить реальную новинку от рисунка нейросети. Ну а для искушенных автомобильных фанатов у нас есть действительно крутой квиз, пройти который практически невозможно. Зато на дизайн он позволяет взглянуть более широко. И наконец, посмотреть весь наш огромный запас викторин (их больше сотни!) можно здесь.