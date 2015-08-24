Зачем электромобилям звук

Представьте холодильник с подогревом или принтер со шредером в лотке для бумаги. Глупость, не правда ли? Такая же, как и издающие звуки электромобили – ведь их делали, чтобы ездить бесшумно. Но оказалось, что есть люди и компании, которые хотят заставить электрокары шуметь. И у них для этого есть веские основания.

Что случилось?

Компания Nissan объявила о создании eVADER – системы, позволяющей воспроизводить звуковые сигналы – что-то вроде саундтрека к передвижению электромобиля. В разработке технологии помимо «Ниссана» участвовали еще десять компаний, среди которых Renault, Peugeot и Citroen.

Зачем это нужно?

Чтобы пешеходы, велосипедисты и другие участники движения не стали жертвами агрессора на бесшумной машине. Проще говоря, eVADER оповестит людей о том, что к ним приближается автомобиль на электрической тяге.

Работает система следующим образом: на лобовом стекле автомобиля с электрическим двигателем крепится камера, которая следит за окружающей обстановкой. Как только в поле зрения устройства попадет потенциальная жертва наезда, аудиосистема, состоящая из шести динамиков, направляет в нужную сторону звуковой сигнал, оповещающий о приближении машины.