Зачем электромобилям звук

Сделай погромчеЗачем электромобилям звук
Представьте холодильник с подогревом или принтер со шредером в лотке для бумаги. Глупость, не правда ли? Такая же, как и издающие звуки электромобили – ведь их делали, чтобы ездить бесшумно. Но оказалось, что есть люди и компании, которые хотят заставить электрокары шуметь. И у них для этого есть веские основания.
Представьте холодильник с подогревом или принтер со шредером в лотке для бумаги. Глупость, не правда ли? Такая же, как и издающие звуки электромобили – ведь их делали, чтобы ездить бесшумно. Но оказалось, что есть люди и компании, которые хотят заставить электрокары шуметь. И у них для этого есть веские основания.
Что случилось?
Компания Nissan объявила о создании eVADER – системы, позволяющей воспроизводить звуковые сигналы – что-то вроде саундтрека к передвижению электромобиля. В разработке технологии помимо «Ниссана» участвовали еще десять компаний, среди которых Renault, Peugeot и Citroen.
Зачем это нужно?
Чтобы пешеходы, велосипедисты и другие участники движения не стали жертвами агрессора на бесшумной машине. Проще говоря, eVADER оповестит людей о том, что к ним приближается автомобиль на электрической тяге.
Работает система следующим образом: на лобовом стекле автомобиля с электрическим двигателем крепится камера, которая следит за окружающей обстановкой. Как только в поле зрения устройства попадет потенциальная жертва наезда, аудиосистема, состоящая из шести динамиков, направляет в нужную сторону звуковой сигнал, оповещающий о приближении машины.
Созданный «Ниссаном» и его партнерами звук «хорошо слышно, но при этом он оказывает малое воздействие на общий шумовой уровень». По оценкам автопроизводителя, исходящие из динамиков eVADER сигналы в среднем на пять децибелов тише, чем звук от обычных двигателей внутреннего сгорания: как бензиновых, так и дизельных.
Кто придумал защищать пешеходов?
Помните, недавно мы рассказывали, почему культовые спортивные автомобили превращаются в гибриды? Потому что электромоторы смогут сделать их мощнее и быстрее, а еще из-за того, что дизель- и бензо-электрические силовые агрегаты экологичнее и экономичнее традиционных ДВС. По крайней мере, на бумаге. А именно этого и добиваются европейские страны.
Со звуком та же самая история: совсем скоро системы звукового оповещения о приближении электромобиля или гибрида с функцией отключения ДВС станут в странах ЕС обязательными. В апреле 2014 года европейский парламент проголосовал за то, что после пятилетнего переходного периода все новые электромобили должны будут имитировать звук.
Так что, начиная с 2019 года, купить в Европе электромобиль, который не умел бы покрякивать, попискивать и поскрипывать при виде пешехода или велосипедиста, будет невозможно.
Кто еще занимается этой проблемой?
В 2008 году компания Lotus Engineering разработала систему звукового сопровождения движения гибридов во время езды на электротяге. Но она была попроще, чем eVADER. В ее состав вошли защищенный от влаги динамик в переднем бампере и электронный блок, отслеживающий положение педали газа. Чем сильнее водитель давит на акселератор, тем громче звук из динамика.
В Lotus посчитали, что оптимальным вариантом будет имитация звука обычного ДВС, так как он узнаваем. Трудно с ними не согласиться.
Помимо «Лотуса» и «Ниссана», системы имитации звука для электрических машин разрабатывают многие автопроизводители. В Audi, например, придумали систему создания звукового сопровождения для электрического суперкара R8 e-tron, а в Toyota разработали систему создания звуков для Prius, которая работала на невысоких скоростях и меняла интенсивность звучания в зависимости от ускорений и замедлений.
Более того, к разработке подобных систем подключились компании, которые не имеют к автомобилям особого отношения. Например, производитель музыкальных инструментов Roland задумал создать гаджет на основе собственной технологии получения звуков SuperNATURAL. «Роландовское» устройство должно появиться уже осенью на электрическом родстере ZZ маленькой японской компании GLM.
Можно ли использовать эту систему на обычных машинах?
Вполне! Сейчас усилители звука мотора, которые через аудиосистему автомобиля транслируют в салон глубокий рокот, можно встретить на каждом втором спорткаре. Причем в некоторых машинах – вроде гибридных Lexus – громкость синтетического звучания можно регулировать, как громкость аудиосистемы.
В Renault пошли еще дальше: у хот-хэтча Clio RS есть система имитации звуков разных моторов. Например, эту машину можно заставить звучать, как Nissan GT-R, Clio V6, мотоцикл или НЛО. Правда, слышат все это (к счастью) только водитель и пассажиры: звук транслируется через аудиосистему исключительно в салон.
Автопроизводители уже накопили такой опыт по синтезированию звуков силовых установок машин, что теперь вполне могут шагнуть дальше. И кто знает, быть может лет через пятнадцать-двадцать обычный рев и грохот традиционных ДВС покажутся нам неприятными? Да нет, бред какой-то.