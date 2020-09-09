Все подробности про рекордный автомобиль Speed Demon — и автомобиль ли это вообще?

Да и что считать автомобилем? По правилам FIA рекордный автомобиль может иметь почти любую конструкцию: хоть обыкновенный двигатель внутреннего сгорания, хоть реактивный, хоть даже ракетный — главное, чтобы колёс было четыре!

И вот признайтесь себе: готовы ли вы считать автомобилем, скажем, Thrust SSC, в 1997 году разогнавшийся до 1227,99 километров в час — этакий самолёт без крыльев с парой турбореактивных двигателей Rolls-Royce Spey, которые даже не приводят колёса?