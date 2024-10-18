Лаборатория
Опубликовано 18 октября 2024, 07:00

Противоречивый герой: чем гордится и что скрывает в фотошопе Ferrari F80

Этот гиперкар ждали десять лет: он затмил конкурентов, но застеснялся технологий
Ferrari F80: гиперкар для эгоистов. Два антагониста Формулы-1 превратили октябрь в месяц гиперкаров: с разницей в десять дней дебютировали две флагманские модели легендарных брендов — McLaren W1 и Ferrari F80. В Маранелло называют новинку «эталоном инноваций»: это самый мощный, быстрый и дорогой дорожный Ferrari, один из самых технически изощренных и при этом обескураживающих в элементарных вещах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Ferrari F80 продолжил линейку флагманских гиперкаров F40, F50, Enzo и LaFerrari. По традиции прошлых лет, ставку сделали на гибрид, но уже не с атмосферным V12, а с «битурбошестёркой». На характеристиках даунсайзинг не сказался: пиковая отдача системы — 1200 лошадиных сил, то есть «восьмидесятка» стала самой мощной дорожной Ferrari в истории. Разгон 0–100 занимает 2,15 секунды, 0–200 — 5,75 секунды, а максимальная скорость — более 350 км/ч. Позади остались и McLaren W1, и Mercedes-AMG One.

© Ferrari