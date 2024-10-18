Противоречивый герой: чем гордится и что скрывает в фотошопе Ferrari F80

Этот гиперкар ждали десять лет: он затмил конкурентов, но застеснялся технологий

Ferrari F80: гиперкар для эгоистов. Два антагониста Формулы-1 превратили октябрь в месяц гиперкаров: с разницей в десять дней дебютировали две флагманские модели легендарных брендов — McLaren W1 и Ferrari F80. В Маранелло называют новинку «эталоном инноваций»: это самый мощный, быстрый и дорогой дорожный Ferrari, один из самых технически изощренных и при этом обескураживающих в элементарных вещах.