Разбираемся в названиях спецверсий Jeep

Любая другая модель Jeep с лого Trailhawk тоже отнюдь не проста: на видео выше Compass преодолевает вполне себе «взрослое» бездорожье в культовом для американских джиперов месте недалеко от городка Моаб в Юте. Кстати, на переднем крыле видна круглая эмблема Trail Rated. Что она значит? Рассказываем!

Trail Rated

Круглый шильдик Trail Rated можно встретить на многих Джипах — прямо как дизайнерские «закладки» вроде профиля фронтового Willys в углу ветрового стекла или других «фамильных» элементов. Но Trail Rated — не просто элемент декора. Таким знаком отмечаются автомобили, преодолевшие комплекс специальных внедорожных испытаний на старинной труднопроходимой тропе Rubicon Trail в горах Сьерра-Невада. При чем здесь легендарный Рубикон из древнеримской истории? Все просто: такое название носит одна из местных рек. Для Америки — ничего удивительного. Мы же помним, что Том Сойер был родом из «убогого городишки Санкт-Петербурга» на берегу Миссисипи?