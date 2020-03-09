Разбираемся в названиях спецверсий Jeep

Night Eagle
Начнем с простого: у Jeep, как и у многих других автопроизводителей, особое имя может получить комплектация автомобиля, имеющая лишь внешние отличия от базовой модели. К примеру, продающийся в России кроссовер Jeep Compass Night Eagle выделяется прежде всего элементами отделки черного цвета. Черная решетка радиатора, черная эмблема, черные колесные диски. В интерьере — декоративные глянцевые рамки вокруг экрана медиасистемы и дефлекторов обдува.
Агрегатная база при этом та же, что и у базовой версии Longitude — 2,4-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, 9-ступенчатый автомат и самая простая система полного привода без понижающей передачи. Функциональные отличия от Longitude лишь в некоторых опциях — вроде кожаной обивки кресел вместо тканевой или 18-дюймовых дисков в противовес 16-дюймовым у самого доступного варианта.
Trailhawk
«Крылатый» шильдик Trailhawk получают автомобили, наиболее подготовленные к преодолению бездорожья — такая версия есть у Renegade, Compass Cherokee и Grand Cherokee. Отличия таких Джипов не только во внешности — хотя и в ней сразу заметны нижние секции бамперов из матового пластика, маскирующие мелкие царапины и массивные буксировочные крюки красного цвета. К примеру, Jeep Cherokee в версии Trailhawk оснащен блокировкой заднего дифференциала, «понижайкой», защитой для топливного бака, трансмиссии и передней подвески, а также системой помощи при спуске с горы.
Система управления полным приводом для автомобиля в версии Trailhawk дополнительно к четырем режимам работы получает пятый — «камни». Еще одна опция для бездорожья — Selec-Speed Control, позволяющая на подъемах и спусках изменять скорость движения посредством подрулевых переключателей, не касаясь газа и тормоза. Кроме того, начиная с Trailhawk Cherokee оснащается 3,2-литровым двигателем V6 мощностью 272 лошадиные силы. Еще одна особенность — шины с более высоким профилем, чем у других версий.
Любая другая модель Jeep с лого Trailhawk тоже отнюдь не проста: на видео выше Compass преодолевает вполне себе «взрослое» бездорожье в культовом для американских джиперов месте недалеко от городка Моаб в Юте. Кстати, на переднем крыле видна круглая эмблема Trail Rated. Что она значит? Рассказываем!
Trail Rated
Круглый шильдик Trail Rated можно встретить на многих Джипах — прямо как дизайнерские «закладки» вроде профиля фронтового Willys в углу ветрового стекла или других «фамильных» элементов. Но Trail Rated — не просто элемент декора. Таким знаком отмечаются автомобили, преодолевшие комплекс специальных внедорожных испытаний на старинной труднопроходимой тропе Rubicon Trail в горах Сьерра-Невада. При чем здесь легендарный Рубикон из древнеримской истории? Все просто: такое название носит одна из местных рек. Для Америки — ничего удивительного. Мы же помним, что Том Сойер был родом из «убогого городишки Санкт-Петербурга» на берегу Миссисипи?
Когда-то по горной тропе Rubicon Trail близ озера Тахо в Калифорнии ходили индейцы да золотоискатели — но с 1953 года ее облюбовали любители внедорожников. А Jeep уже несколько десятилетий использует этот труднопроходимый путь длиной в 22 мили в качестве своего рода испытательного полигона для своих новых моделей. Препятствия успешно преодолены? Таким не грех и похвастаться.
SRT
Подразделение SRT (Street and Racing Technology) выросло в недрах Chrysler из команды инженеров, разрабатывавших на рубеже тысячелетий Dodge Viper и Plymouth Prowler. Сейчас шильдик SRT несут на себе самые мощные версии автомобилей концерна — в том числе флагманский Jeep Grand Cherokee SRT.
Опыты по привитию внедорожнику повадок спорткара проходят вполне успешно. Под капотом Grand Cherokee SRT нынешнего поколения — V-образная «восьмерка» HEMI объемом 6,4 литра и мощностью 468 лошадиных сил, которая позволяет ему разогнаться до «сотни» за 4,9 секунды. Система контроля тяги, в случае с обычными Джипами отвечающая за режимы движения по бездорожью, у Grand Cherokee от SRT располагает режимами Track и Sport. Агрессивный внешний вид, спортивные кресла и тормоза марки Brembo прилагаются.
Trackhawk
Однако модификацией SRT отвага инженеров Jeep не ограничивается — ведь есть еще Grand Cherokee Trackhawk, который почти вдвое мощнее SRT — и почти вдвое дороже. Если за Jeep Grand Cherokee SRT в России просят минимум 5 840 000 рублей, то цена за Trackhawk c компрессорной «восьмеркой» 6.2 мощностью 717 лошадей — 9,9 миллиона рублей.
Тот же мотор, каким располагает этот Jeep, устанавливается на седан Dodge Charger и купе Challenger в экстремальной версии SRT Hellcat.
Grand Cherokee Trackhawk способен набрать 100 км/ч за 3,7 секунды и преодолеть стандартную для дрэг-рейсинга дистанцию в четверть мили за 11,6 секунды. При этом внешне Trackhawk не очень сильно отличается от SRT. Чтобы опознать в нем один из самых мощных в мире внедорожников, придется внимательно присмотреться…