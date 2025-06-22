Видео: кто продавал Жигули в ФРГ и почему всё закончилось?

А в этом видео можно посмотреть историю про взлет и закат экспортной программы Лады в Великобритании. Эта история началась весной 1960 года, когда в Великобритании была основана компания Thompson and Taylor Limited. Интересно, что советский автопром у этого дилера соседствовал с продажей новеньких… Alfa Romeo.

А тут рассказывается загадочная история стоянки из тысячи ЗИЛов в Северной Америке. Но кому в трезвом уме понадобятся сотни советских военных машин?