Видео: кто продавал Жигули в ФРГ и почему всё закончилось?

Лады для немцевВидео: кто продавал Жигули в ФРГ и почему всё закончилось?
Это было первое столкновение немецких дилеров с советской плановой экономикой, но дальше дела пошли лучше. ВАЗ-2101 или по-экспортному Lada 1200 стоил в ФРГ 7000 марок — на четверть дешевле Fiat-124 и на треть доступнее Renault 12. А в конце 70-х и вовсе появилась Нива — главный советский экспортный хит. В Германии на нее даже ставили снежные отвалы, превращали ее в пикапы и автодома. И именно в Германии под Берлином до последнего времени функционировала компания Zubr — единственное тюнинговое ателье Лады на Западе. Во второй половине десятых годов даже наметился рост спроса на российские автомобили. Но почему всё это закончилось? Смотрите подробности в новом видео ПриветТачки.
А в этом видео можно посмотреть историю про взлет и закат экспортной программы Лады в Великобритании. Эта история началась весной 1960 года, когда в Великобритании была основана компания Thompson and Taylor Limited. Интересно, что советский автопром у этого дилера соседствовал с продажей новеньких… Alfa Romeo.
А тут рассказывается загадочная история стоянки из тысячи ЗИЛов в Северной Америке. Но кому в трезвом уме понадобятся сотни советских военных машин?