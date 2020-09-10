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Викторина: что вы знаете о первых «Жигулях»

Вспоминаем историю вазовской «Копейки» перед стартом ГУМ-Авторалли

Михаил Лобачёв
В 2020 году автомобиль «Жигули» отметил полувековой юбилей. В свое время ВАЗ-2101 стал символом массовой автомобилизации населения СССР, а в наши дни приобрел и культовый статус — как популярный и вполне доступный классический автомобиль выходного дня.

В то же время мы помним, что «единичка» — это адаптированная для наших условий лицензионная копия итальянского Fiat 124. И если копнуть чуть глубже, родственников за границей у такой родной «копейки» обнаружится немало. Насколько вы знакомы с ее затейливой родословной и сопутствующими обстоятельствами? Проверьте себя.

А в субботу 12 сентября приходите посмотреть на старт ГУМ-Авторалли — в этом году знаменитая историческая гонка будет посвящена 50-летнему юбилею моделей Lada: полвека назад, в 1970 году, с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые экземпляры ВАЗ-2101.

Ровно в полдень от Васильевского спуска Красной площади стартует сотня превосходно сохранившихся «Жигулей». Когда ещё можно увидеть такое в центре современной Москвы?