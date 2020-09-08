На дороги Москвы выйдут 100 классических «Жигулей»

Старт ГУМ-Авторалли начнется ровно в полдень с боем Курантов на Спасской башне Кремля. Почти трехчасовой маршрут (он держится в секрете) протяжённостью около 80 километров пройдет по самым живописным местам столицы, и ненадолго улицы города превратятся в декорации кинофильмов 70-80-х годов прошлого века.

В каждом экипаже будет водитель и штурман. Перед участниками будет поставлена задача найти верный путь к скрытым контрольным точкам.