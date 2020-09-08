14:00

На дороги Москвы выйдут 100 классических «Жигулей»

Ретро-кары примут участие в ГУМ-Авторалли

ГУМ-Авторалли 2019
Редакция «Мотора»
12 сентября с Васильевского спуска в Москве стартует ралли машин советской эпохи. Соревнование ГУМ-Авторалли проводится в седьмой раз, однако в этом году к участникам присоединится «АвтоВАЗ». Организаторами ралли выступят Торговый дом ГУМ, компания Bosco di Ciliegi и Автомобильное историческое общество Gorkyclassic.

ГУМ-Авторалли остаётся самым масштабным соревнованием в стране, в котором принимают участие автомобили, выпущенные до 1991 года. В 2020 году гонка будет посвящена 50-летнему юбилею моделей Lada: ровно полвека назад, в 1970 году, с конвейера Волжского автомобильного завода сошли шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули» – два синих и четыре вишнёвых, что символизировало цвета флага РСФСР.

На дороги Москвы выйдут 100 классических «Жигулей»: ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 выпуска 70-х годов. По словам организаторов мероприятия, все автомобили прошли строжайший отбор экспертов, сохранили оригинальные детали и находятся в отличном техническом состоянии. Под номером 1 стартует экипаж президента «АвтоВАЗа».

ГУМ-Авторалли 2019

Старт ГУМ-Авторалли начнется ровно в полдень с боем Курантов на Спасской башне Кремля. Почти трехчасовой маршрут (он держится в секрете) протяжённостью около 80 километров пройдет по самым живописным местам столицы, и ненадолго улицы города превратятся в декорации кинофильмов 70-80-х годов прошлого века.

В каждом экипаже будет водитель и штурман. Перед участниками будет поставлена задача найти верный путь к скрытым контрольным точкам.

Посетить мероприятие ГУМ-Авторалли могут все желающие.