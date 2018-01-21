Где еще в мире продают и покупают «Лады»

Из 311 588 выпущенных «АвтоВАЗом» в прошлом году машин 24 тысячи ушли на экспорт – по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на треть. А кто вообще из иностранцев может себе позволить иномарку из России и за сколько?

В перспективе «АвтоВАЗ» рассматривает даже возможность выпуска праворульных «Лад» – все-таки, треть населения Земли ездит по левой стороне дороги – и планирует к 2022 году экспортировать в другие страны каждую пятую выпущенную в России машину.

География продаж новых «Лад»

Пока же главным бестселлером российского производства за границей остается… Lada 4x4, которой в прошлом году стукнуло 40 лет. Представьте себе, она старше G-класса! А вообще, официально «Ладу» можно купить в двадцати четырех странах. Вспомним некоторые из них.

Западная Европа: Германия

Lada Deutschland – исконная вотчина «АвтоВАЗа»! Даже в начале девяностых здесь умудрялись продавать ВАЗ-2105 за пять тысяч дойчмарок и это была самая дешевая новая машина в Германии. Изменилось ли что-то с тех пор?

Для любителей классики здесь предлагают всю туже Lada 4x4, которая обошла жесткие правила сертификации за счет продаж малыми сериями. В общем, практически эксклюзив. Благо, здесь имеется даже клуб любителей «Нив».

Интересно, что российский сайт «Лады» напирает на легендарное прошлое модели и острые ощущения от владения 4x4, а в Германии она уже «устанавливает новые стандарты для внедорожников на обычных дорогах». Заявление правомерное, но лишь для восьмидесятых годов прошлого века, когда «Нива» была в компании таких машин, как Range Rover или Jeep Wagoneer.

Стоит в Германии самая дешевая трехдверная Lada 4x4 (в пересчете по сегодняшнему курсу на рубли) 766 тысяч, а 5-дверка Urban обойдется в 986 тыс тысяч рублей!

В линейке моделей также представлены Kalina, Vesta, Granta хэтчбек и limousine Vesta… Не пугайтесь, limousine по-немецки – это всего лишь седан. Базовая Vesta обойдется немцу минимум в 908 тысяч рублей по текущему курсу, и у нее уже будет плафон освещения для заднего ряда сидений и датчики давления в шинах – на местных машинах эти опции появились раньше, чем у машин для России.

Восточная Европа: Венгрия

Линейка моделей «Лады» на венгерском рынке состоит всего из четырех моделей, но цены на них заметно ниже, чем у Lada Deutschland. Например, прайс-лист на «Весту» начинается примерно 672 тыс. рублей и это довольно странно, потому что немецкий рынок в Европе самый конкурентный и это должно отражаться на ценах. Тем более, что даже Volkswagen Golf в Венгрии и Германии стоит абсолютно одинаково.

Lada Vesta на Хунгароринге. Кто бы мог подумать, что любой венгр мог купить «Весту» под впечатлением уже на следующий день.

Кстати, двигатели «Лад» для стран Евросоюза отвечают нормам выбросов Евро-6 – в них изменены настройки электроники и стоит другая выпускная система со специальными катализаторами. Из-за экологических стандартов здесь также приходится использовать другой фреон кондиционера и заменять некоторые другие материалы.

Карибский бассейн: Республика Куба

По словам главы «АвтоВАЗа», Николя Мора, «Лада» предпримет все усилия, чтобы Куба в будущем стала одним из приоритетных экспортных рынков для бренда. Однако пока в этой стране нет ни одного официального дилерского центра.

«Веста» из кубинской партии

До конца января сюда приплывут первые 344 машины Lada Vesta и Lada Largus Cross для работы в такси, турфирмах и в прокате. Так что компанию сохранившимся «Жигулям» скоро составят вполне современные модели.

Один из вариантов знаменитых старых кубинских такси. Встречаются и более дикие варианты, вроде лимузинов-универсалов

Кубинские такси на базе «Лад» уже прославились на весь мир благодаря лимузинам на базе «классики», которые фирма Deagostini даже выпустила в разных странах в виде модельки в масштабе 1:43.

Африка: Египет

«АвтоВАЗ» активно поставлял сюда свои машины еще во времена СССР, но после всех перипетий вернулся в Египет только в 2001 году. В какой-то момент в Египте даже выпускался ВАЗ-2107 на мощностях завода Suzuki, а сейчас силами компании Al Amal из машинокомплектов собирают Lada Granta. Однако местные поклонники марки, по слухам, негодуют, что не могут купить «Весту».

Египетское такси тоже прочно ассоциируется с «Ладами»

Купить базовую «Гранту» в Египте можно за эквивалент 453 тысячам рублей и это на 50 тысяч дороже, чем в России. При этом у египетских «Лад» даже нет собственного сайта, а электронный ящик представителя бренда находится на домене Yahoo. Африканский колорит!

Латинская Америка: Боливия

Чтобы «Лада» после 17-летнего перерыва вернулась в Боливию, местный импортер вложил 500 тысяч долларов в бизнес по продаже и обслуживанию моделей Priora, Granta, Kalina, Largus и 4x4.

Lada 4x4 и боливийский фотошоп.

Многие местные жители этого так ждали, что еще в комментариях к боливийским новостям просили прислать им детали подвески и тормозов для ремонта их старых «Нив».

Так или иначе, дела, видмо, не задались и спустя несколько лет здесь можно купить только модель 4x4, которая соседствует у импортера с китайскими моделями Jac и индийскими Tata. «К прочности, надежности и дешевизне обслуживания добавились новейшие технологии Евро-5», – расхваливают продавцы современную «Ниву».

Они уже наслаждаются Lada 4x4 Urban. А чего ждете вы?

Интересна и местная трактовка слова «Лада» – barco pirata! Мол, на древнерусском языке это означало пиратский корабль. Где они этого понабрались, остается загадкой, ведь истинного происхождения названия не помнят даже на «АвтоВАЗе». Ближе всего оно к слову «ладья», которая к пиратам никогого отношения не имела.

Азия: Казахстан

Казахстан до сих пор остается главным экспортным рынком «АвтоВАЗа». «Лады» здесь собираются крупноузловым способом на заводе в Усть-Каменогорске, отсюда же они уходят к дилерам или на экспорт – например, в Туркменистан или Монголию.

Завод «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске.

На местном рынке «Лада» занимает около трети рынка и борется за первенство с самой «Тойотой»! «Поймать заинтересованный взгляд. Припарковаться на «пятачке», – такие интригующие фразы используются в рекламе «Калины». Цены, правда, все равно выше российских: в пересчете в Казахстане просят 660 тысяч рублей за «Весту» и 510 тысяч за 4x4.

Ближний восток: Иордания

Когда-то, начиная с конца восьмидесятых и включая девяностые, сюда поставили около 9500 «Лад», так что здешнее старшее поколение с нашими машинами неплохо знакомо.

Возвращению «Лад» в Иорданию предшествовала массированная рекламная компания

Это обыгрывает и местная реклама, которая предшествовала возвращению бренда в страну. В начале видео задается вопрос, должны ли «Лады» вернуться в Иорданию, а два молодых человека начинают спорить.

Один говорит «ла», что на местном значит «нет», а другой «да», что по-русски… Ну, вы поняли. Снято все в любительском формате, однако и дилерский салон Lada Jordan в стране пока всего один – в столице Амман, с шоу-румом на пять машин. Зато в его открытии принимал участие лично посол России.

Дилерский центр Lada в Аммане

Lada Vesta в Иордане стоит в пересчете на рубли почти 1,2 миллиона, а трехдверная 4x4 – минимум 1 миллиона рублей. Все из-за высоких ввозных пошлин. К тому же, женщинам придется ютится только на задних сиденьях – сидеть спереди для прекрасного пола здесь считается дурным тоном. \m

Иллюстрации: Из открытых источников