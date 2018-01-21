Где еще в мире продают и покупают «Лады»

Из 311 588 выпущенных «АвтоВАЗом» в прошлом году машин 24 тысячи ушли на экспорт – по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на треть. А кто вообще из иностранцев может себе позволить иномарку из России и за сколько?
В перспективе «АвтоВАЗ» рассматривает даже возможность выпуска праворульных «Лад» – все-таки, треть населения Земли ездит по левой стороне дороги – и планирует к 2022 году экспортировать в другие страны каждую пятую выпущенную в России машину.
География продаж новых «Лад»
Пока же главным бестселлером российского производства за границей остается… Lada 4x4, которой в прошлом году стукнуло 40 лет. Представьте себе, она старше G-класса! А вообще, официально «Ладу» можно купить в двадцати четырех странах. Вспомним некоторые из них.
Западная Европа: Германия
Lada Deutschland – исконная вотчина «АвтоВАЗа»! Даже в начале девяностых здесь умудрялись продавать ВАЗ-2105 за пять тысяч дойчмарок и это была самая дешевая новая машина в Германии. Изменилось ли что-то с тех пор?
Для любителей классики здесь предлагают всю туже Lada 4x4, которая обошла жесткие правила сертификации за счет продаж малыми сериями. В общем, практически эксклюзив. Благо, здесь имеется даже клуб любителей «Нив».
Интересно, что российский сайт «Лады» напирает на легендарное прошлое модели и острые ощущения от владения 4x4, а в Германии она уже «устанавливает новые стандарты для внедорожников на обычных дорогах». Заявление правомерное, но лишь для восьмидесятых годов прошлого века, когда «Нива» была в компании таких машин, как Range Rover или Jeep Wagoneer.
Стоит в Германии самая дешевая трехдверная Lada 4x4 (в пересчете по сегодняшнему курсу на рубли) 766 тысяч, а 5-дверка Urban обойдется в 986 тыс тысяч рублей!
В линейке моделей также представлены Kalina, Vesta, Granta хэтчбек и limousine Vesta… Не пугайтесь, limousine по-немецки – это всего лишь седан. Базовая Vesta обойдется немцу минимум в 908 тысяч рублей по текущему курсу, и у нее уже будет плафон освещения для заднего ряда сидений и датчики давления в шинах – на местных машинах эти опции появились раньше, чем у машин для России.
Восточная Европа: Венгрия
Линейка моделей «Лады» на венгерском рынке состоит всего из четырех моделей, но цены на них заметно ниже, чем у Lada Deutschland. Например, прайс-лист на «Весту» начинается примерно 672 тыс. рублей и это довольно странно, потому что немецкий рынок в Европе самый конкурентный и это должно отражаться на ценах. Тем более, что даже Volkswagen Golf в Венгрии и Германии стоит абсолютно одинаково.
Кстати, двигатели «Лад» для стран Евросоюза отвечают нормам выбросов Евро-6 – в них изменены настройки электроники и стоит другая выпускная система со специальными катализаторами. Из-за экологических стандартов здесь также приходится использовать другой фреон кондиционера и заменять некоторые другие материалы.
Карибский бассейн: Республика Куба
По словам главы «АвтоВАЗа», Николя Мора, «Лада» предпримет все усилия, чтобы Куба в будущем стала одним из приоритетных экспортных рынков для бренда. Однако пока в этой стране нет ни одного официального дилерского центра.
До конца января сюда приплывут первые 344 машины Lada Vesta и Lada Largus Cross для работы в такси, турфирмах и в прокате. Так что компанию сохранившимся «Жигулям» скоро составят вполне современные модели.
Кубинские такси на базе «Лад» уже прославились на весь мир благодаря лимузинам на базе «классики», которые фирма Deagostini даже выпустила в разных странах в виде модельки в масштабе 1:43.
Африка: Египет
«АвтоВАЗ» активно поставлял сюда свои машины еще во времена СССР, но после всех перипетий вернулся в Египет только в 2001 году. В какой-то момент в Египте даже выпускался ВАЗ-2107 на мощностях завода Suzuki, а сейчас силами компании Al Amal из машинокомплектов собирают Lada Granta. Однако местные поклонники марки, по слухам, негодуют, что не могут купить «Весту».
Купить базовую «Гранту» в Египте можно за эквивалент 453 тысячам рублей и это на 50 тысяч дороже, чем в России. При этом у египетских «Лад» даже нет собственного сайта, а электронный ящик представителя бренда находится на домене Yahoo. Африканский колорит!
Латинская Америка: Боливия
Чтобы «Лада» после 17-летнего перерыва вернулась в Боливию, местный импортер вложил 500 тысяч долларов в бизнес по продаже и обслуживанию моделей Priora, Granta, Kalina, Largus и 4x4.
Многие местные жители этого так ждали, что еще в комментариях к боливийским новостям просили прислать им детали подвески и тормозов для ремонта их старых «Нив».
Так или иначе, дела, видмо, не задались и спустя несколько лет здесь можно купить только модель 4x4, которая соседствует у импортера с китайскими моделями Jac и индийскими Tata. «К прочности, надежности и дешевизне обслуживания добавились новейшие технологии Евро-5», – расхваливают продавцы современную «Ниву».
Интересна и местная трактовка слова «Лада» – barco pirata! Мол, на древнерусском языке это означало пиратский корабль. Где они этого понабрались, остается загадкой, ведь истинного происхождения названия не помнят даже на «АвтоВАЗе». Ближе всего оно к слову «ладья», которая к пиратам никогого отношения не имела.
Азия: Казахстан
Казахстан до сих пор остается главным экспортным рынком «АвтоВАЗа». «Лады» здесь собираются крупноузловым способом на заводе в Усть-Каменогорске, отсюда же они уходят к дилерам или на экспорт – например, в Туркменистан или Монголию.
На местном рынке «Лада» занимает около трети рынка и борется за первенство с самой «Тойотой»! «Поймать заинтересованный взгляд. Припарковаться на «пятачке», – такие интригующие фразы используются в рекламе «Калины». Цены, правда, все равно выше российских: в пересчете в Казахстане просят 660 тысяч рублей за «Весту» и 510 тысяч за 4x4.
Ближний восток: Иордания
Когда-то, начиная с конца восьмидесятых и включая девяностые, сюда поставили около 9500 «Лад», так что здешнее старшее поколение с нашими машинами неплохо знакомо.
Это обыгрывает и местная реклама, которая предшествовала возвращению бренда в страну. В начале видео задается вопрос, должны ли «Лады» вернуться в Иорданию, а два молодых человека начинают спорить.
Один говорит «ла», что на местном значит «нет», а другой «да», что по-русски… Ну, вы поняли. Снято все в любительском формате, однако и дилерский салон Lada Jordan в стране пока всего один – в столице Амман, с шоу-румом на пять машин. Зато в его открытии принимал участие лично посол России.
Lada Vesta в Иордане стоит в пересчете на рубли почти 1,2 миллиона, а трехдверная 4x4 – минимум 1 миллиона рублей. Все из-за высоких ввозных пошлин. К тому же, женщинам придется ютится только на задних сиденьях – сидеть спереди для прекрасного пола здесь считается дурным тоном. \m