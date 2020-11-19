Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?

Обычный Huracan условно предназначен для всех (кто может его себе позволить). Заднеприводный RWD — для настоящих гурманов вождения, кому требуется больше драйверского удовольствия. А STO — для живущих на треках искушённых водителей. Это учебная парта, которую всегда можно взять с собой — на любую гоночную трассу мира и, что немаловажно — своим ходом. Ведь зачем отказывать себе в удовольствии прокатиться до трека, покрасовавшись на дороге за рулём машины, которой на улицах, по-хорошему, не должно быть?