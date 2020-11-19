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Гоночный Lamborghini выпустили на улицы

Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?

Дмитрий Ласьков
Название новейшей и самой крутой в истории модели Huracan спецверсии скрывает за аббревиатурой слова Super Trofeo Omologato. Это значит, что Lamborghini явила миру омологированную для обычных дорог версию своего гоночного спорткара Huracan Super Trofeo EVO, на основе которого уже который год функционирует фирменная гоночная моносерия. Второй гоночный аппарат Lamborghini, поделившийся с STO инженерными решениями — трёхкратный победитель 24 часов Дайтоны и двукратный триумфатор 12 часов Себринга по имени Huracan GT3 EVO.

Двигатель V10 здесь такой же, как на обычном Huracan Evo — в нём 640 л.с. и даже несколько меньше крутящего момента — 565 Нм против 600. Динамика тоже чуть слабее: 3 секунды ровно против 2,9 и 310 км/ч против 325. Да, на автобане пижон-обыватель на обычном Evo уделает любого профи на Huracan STO. Но не для гонок по прямой готовили этот очень особенный вариант Уракана специалисты гоночного отделения Squadra Corse вместе с творцами из дизайн-студии Lamborghini Centro Stile.

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Обычный Huracan условно предназначен для всех (кто может его себе позволить). Заднеприводный RWD — для настоящих гурманов вождения, кому требуется больше драйверского удовольствия. А STO — для живущих на треках искушённых водителей. Это учебная парта, которую всегда можно взять с собой — на любую гоночную трассу мира и, что немаловажно — своим ходом. Ведь зачем отказывать себе в удовольствии прокатиться до трека, покрасовавшись на дороге за рулём машины, которой на улицах, по-хорошему, не должно быть?

Эта версия призвана давать водителю истинные эмоции пилота, а пилоту — возможности обычного водителя. Компромиссы здесь минимальны — это гоночные технологии, которые выпустили на дороги общего пользования. Зачем — вопрос философский, но такая возможность сама по себе уникальна. При всей внешней схожести с обычными дорожными Ураканами и даже с учётом агрегатной общности модификация STO значительно отличается в плане конструкции кузова и калибровок многочисленных систем шасси и силового агрегата.

Передняя панель кузова выполнена в виде единого кузовного элемента — так называемого cofango. Это производное от слов cofano (крышка) и parafango (крыло). «Кофанго» объединяет передний бампер, крылья и обтекатель в единый подъёмный элемент, который одновременно ассоциирует этот конструктив с легендарным суперкаром Miura и более поздним Sesto Elemento, а также упрощает обслуживание элементов передней подвески и охлаждения.

В состав «кофанго» также входят создающий значительную прижимную силу передний сплиттер, обеспечивающие максимальный обдув радиатора воздуховоды и проходящий вдоль днища аэро-тракт. Завершением этого аэродинамического маршрута является диффузор заднего бампера с глубокими нишами, который участвует в создании мощной прижимной силы. Ассистирует ему регулируемое вручную монументальное антикрыло из карбона, которое позволяет менять баланс прижимной силы в пределах 13%.

Дополнительные жабры в передних и задних крыльях заимствованы напрямую из гонок: спереди так отводится лишний воздух из арок и снижается аэродинамическое сопротивление, а сзади обеспечивается питание двигателя свежим воздухом. Особенно интересна крышка двигателя: воздухозаборник-«перископ» обеспечивает дополнительный приток свежего воздуха к силовому агрегату, жабры отводят тепло, а вертикальный плавник улучшает стабильность в поворотах и оптимизирует приток воздуха к могучему антикрылу.

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Общий прирост аэродинамической эффективности в сравнении с предшествующей хардкорной версией Huracan Performante составляет 37%, а прижимная сила возросла на все 53! Многочисленные жабры в кузове, которых прежде не было в дорожных Ураканах, охлаждают особые карбон-керамические тормоза (сделанные по более жёстким гоночным, а не дорожным стандартам) с тщательно откалиброванным усилием на педали – она всегда управляется значительным усилием, как это привыкли делать профессиональные гонщики.

Для сокращения массы Huracan STO в конструкции по максимуму используется карбон, а также цельная конструкция панелей везде, где это возможно. Меньше креплений и сопряжений — меньше масса. В сравнении с предыдущим, и без того до предела облегченным Huracan Performante удалось сэкономить ещё 43 кг массы с итоговым результатом 1 339 кг. И это суперкар с V10, напомним! Экономия собирается буквально по крупицам: на 20% легче лобовое стекло, ещё немного удаётся собрать с помощью магниевых колёс вместо алюминиевых.

Радикально перенастроили и систему LDVI, в которой сосредоточены многочисленные настройки суперспорткара Lamborghini. Теперь тут есть один универсальный режим STO; самый бескомпромиссный и обнажающий самую суть автомобиля Trofeo; а также Pioggio — тоже для трека, но в дождевых условиях. Отключение системы стабилизации возможно в двух первых программах и дополнительно меняет калибровки основных систем суперкара — именно со значительными ограничениями вмешательства электроники и в режиме Trofeo суперкар Huracan STO позволит опытному пилоту установить лучшее время круга.

Среди систем мониторинга всего и вся доступно наблюдение не только за температурой масла и охлаждающей жидкости, но и тормозов. Доступно измерение динамических характеристик и замер времени круга.

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Гоночная телеметрия продолжается гоночными мотивами в интерьере: это повсеместное использование углепластика — даже вместо напольных ковриков и в дверных картах с матерчатыми петельками вместо пластиковых ручек, не говоря уже о креслах с цельнокарбоновым каркасом.

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Lamborghini Huracan STO разработан для того, чтобы удовлетворить желания клиентов бывать на треке с максимальным комфортом и удовольствием. Поэтому передний багажник под единым обтекателем адаптирован под хранение шлемов, а дизайнеры Lamborghini готовы предложить клиентам любые виниловые ливреи для персонализации внешности и весь спектр индивидуализации интерьеров Lamborghini Ad Personam. Huracan STO начнут отгружать клиентам весной следующего года. В очень ограниченных количествах спецверсию можно будет заказать и в России.