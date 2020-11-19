Как, из чего и зачем сделали самый лютый дорожный Huracan — STO?

Двигатель V10 здесь такой же, как на обычном Huracan Evo — в нём 640 л.с. и даже несколько меньше крутящего момента — 565 Нм против 600. Динамика тоже чуть слабее: 3 секунды ровно против 2,9 и 310 км/ч против 325. Да, на автобане пижон-обыватель на обычном Evo уделает любого профи на Huracan STO. Но не для гонок по прямой готовили этот очень особенный вариант Уракана специалисты гоночного отделения Squadra Corse вместе с творцами из дизайн-студии Lamborghini Centro Stile.
Обычный Huracan условно предназначен для всех (кто может его себе позволить). Заднеприводный RWD — для настоящих гурманов вождения, кому требуется больше драйверского удовольствия. А STO — для живущих на треках искушённых водителей. Это учебная парта, которую всегда можно взять с собой — на любую гоночную трассу мира и, что немаловажно — своим ходом. Ведь зачем отказывать себе в удовольствии прокатиться до трека, покрасовавшись на дороге за рулём машины, которой на улицах, по-хорошему, не должно быть?
Эта версия призвана давать водителю истинные эмоции пилота, а пилоту — возможности обычного водителя. Компромиссы здесь минимальны — это гоночные технологии, которые выпустили на дороги общего пользования. Зачем — вопрос философский, но такая возможность сама по себе уникальна. При всей внешней схожести с обычными дорожными Ураканами и даже с учётом агрегатной общности модификация STO значительно отличается в плане конструкции кузова и калибровок многочисленных систем шасси и силового агрегата.
Передняя панель кузова выполнена в виде единого кузовного элемента — так называемого cofango. Это производное от слов cofano (крышка) и parafango (крыло). «Кофанго» объединяет передний бампер, крылья и обтекатель в единый подъёмный элемент, который одновременно ассоциирует этот конструктив с легендарным суперкаром Miura и более поздним Sesto Elemento, а также упрощает обслуживание элементов передней подвески и охлаждения.
В состав «кофанго» также входят создающий значительную прижимную силу передний сплиттер, обеспечивающие максимальный обдув радиатора воздуховоды и проходящий вдоль днища аэро-тракт. Завершением этого аэродинамического маршрута является диффузор заднего бампера с глубокими нишами, который участвует в создании мощной прижимной силы. Ассистирует ему регулируемое вручную монументальное антикрыло из карбона, которое позволяет менять баланс прижимной силы в пределах 13%.
Дополнительные жабры в передних и задних крыльях заимствованы напрямую из гонок: спереди так отводится лишний воздух из арок и снижается аэродинамическое сопротивление, а сзади обеспечивается питание двигателя свежим воздухом. Особенно интересна крышка двигателя: воздухозаборник-«перископ» обеспечивает дополнительный приток свежего воздуха к силовому агрегату, жабры отводят тепло, а вертикальный плавник улучшает стабильность в поворотах и оптимизирует приток воздуха к могучему антикрылу.
Общий прирост аэродинамической эффективности в сравнении с предшествующей хардкорной версией Huracan Performante составляет 37%, а прижимная сила возросла на все 53! Многочисленные жабры в кузове, которых прежде не было в дорожных Ураканах, охлаждают особые карбон-керамические тормоза (сделанные по более жёстким гоночным, а не дорожным стандартам) с тщательно откалиброванным усилием на педали – она всегда управляется значительным усилием, как это привыкли делать профессиональные гонщики.
Для сокращения массы Huracan STO в конструкции по максимуму используется карбон, а также цельная конструкция панелей везде, где это возможно. Меньше креплений и сопряжений — меньше масса. В сравнении с предыдущим, и без того до предела облегченным Huracan Performante удалось сэкономить ещё 43 кг массы с итоговым результатом 1 339 кг. И это суперкар с V10, напомним! Экономия собирается буквально по крупицам: на 20% легче лобовое стекло, ещё немного удаётся собрать с помощью магниевых колёс вместо алюминиевых.
Радикально перенастроили и систему LDVI, в которой сосредоточены многочисленные настройки суперспорткара Lamborghini. Теперь тут есть один универсальный режим STO; самый бескомпромиссный и обнажающий самую суть автомобиля Trofeo; а также Pioggio — тоже для трека, но в дождевых условиях. Отключение системы стабилизации возможно в двух первых программах и дополнительно меняет калибровки основных систем суперкара — именно со значительными ограничениями вмешательства электроники и в режиме Trofeo суперкар Huracan STO позволит опытному пилоту установить лучшее время круга.
Среди систем мониторинга всего и вся доступно наблюдение не только за температурой масла и охлаждающей жидкости, но и тормозов. Доступно измерение динамических характеристик и замер времени круга.
Гоночная телеметрия продолжается гоночными мотивами в интерьере: это повсеместное использование углепластика — даже вместо напольных ковриков и в дверных картах с матерчатыми петельками вместо пластиковых ручек, не говоря уже о креслах с цельнокарбоновым каркасом.
Lamborghini Huracan STO разработан для того, чтобы удовлетворить желания клиентов бывать на треке с максимальным комфортом и удовольствием. Поэтому передний багажник под единым обтекателем адаптирован под хранение шлемов, а дизайнеры Lamborghini готовы предложить клиентам любые виниловые ливреи для персонализации внешности и весь спектр индивидуализации интерьеров Lamborghini Ad Personam. Huracan STO начнут отгружать клиентам весной следующего года. В очень ограниченных количествах спецверсию можно будет заказать и в России.