Пять причин, почему учить «Северную петлю» нужно за рулем MINI JCW

Передний привод? Ничего помедленнее не нашли?

Ха! Возьмите ваш скепсис относительно переднеприводных машин на «Северной петле» и засуньте поглубже в задний карман. MINI JCW на Нюрбургринге — это очень быстро. Настолько быстро, что в конце тренинга наша колонна из пяти «Мини» обгоняла группы на BMW M4, как стоячих.

М4, которые были мощнее наших JCW почти в два раза!

«Эх, если бы сегодня пошел дождь, то угнаться за нами не смог бы никто», — с чертинкой в голосе говорит наш инструктор Крис Лойкерс в конце занятий. «На мокрой «Северной петле» JCW едет понятнее и быстрее, чем M4. Мы проверяли», — с ухмылкой добавляет он.