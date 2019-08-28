Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии

Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта

Вседорожник Mercedes-Benz GLE нового поколения, построенный на модульной платформе MHA, показали в сентябре 2018-го, и вот год спустя немецкая марка раскрывает купеобразную версию модели вместе с ее «заряженной» версией с индексом 53. Официальная премьера автомобиля состоится только в следующем месяце на автосалоне во Франкфурте, но «Мотор» разузнал и уже сейчас собрал вместе все самые важные и интересные факты о новинке в одном материале. Итак, что же изменилось в самом большом купе-кроссовере из Штутгарта? Сейчас расскажем!