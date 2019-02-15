Тест нового Мерседеса GLE

А если правое сиденье пусто? Что скрывать, мы все возим там сумку. Так вот, если потянуться к ней, автомобиль сам включит правый штурманский свет. Очень любезно! Разумеется, если в кресле человек, лампочка не загорится.

Виртуальная помощница Мерседес, которую мы донимали вопросами на тесте А-Класса, есть и на GLE — и всегда готова прийти на помощь. В США она кажется всемогущей, если вы в состоянии сформулировать свои пожелания на английском. Что будет в России, пока только предстоит выяснить.