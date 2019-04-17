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18:27

Новый Mercedes GLS во всех подробностях

Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения

На автосалоне в Нью-Йорке компания Mercedes-Benz представила флагманский внедорожник GLS нового поколения. Автомобиль перешел на новую платформу, стал больше, получил «прыгающую» гидропневматическую подвеску и продвинутую мультимедийную систему, включая развлекательный комплекс для задних пассажиров, а также очень просторный третий ряд сидений и пятизонный климат-контроль. Помимо этого, модель обзавелась рядом новых электронных фишек (например, специальным режимом для автомойки), о которых мы сейчас и расскажем.

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