Видео: иски, баны, война с Lamborghini и другие секреты марки из Маранелло

Да, покупая Ferrari надо, оказывается, внимательно читать договор! Ведь там есть и пункты о запрете тюнинга собственной машины. И о праве первого выкупа вашего суперкара официальным дилером марки. И минимальных сроках пользования автомобилем — по договору вы не можете распоряжаться своей машиной как угодно. Но самое интересное начинается с попытки купить свой первый итальянский жеребец: вам его просто не продадут. Для покупки желаемой модели нужно установить отношения с дилером и пройти базовую проверку, а еще выполнять некоторый перечень правил. Каких? Смотрите в новом видео!

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