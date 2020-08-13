Захватывающие факты о трёх великих машинах и их создателе

Мы изучили исторические материалы и свежие интервью гениального конструктора, которые он дал британским медиа по поводу премьеры своего нового детища — наследника легендарного суперкара McLaren F1, получившего имя GMA T.50. И там оказалось столько крутых подробностей, что было бы преступлением не собрать из них познавательную викторину. Запаситесь вниманием и любопытством — вас ждут не просто вопросы-ответы, а концентрат увлекательной информации, который вы вряд ли где-то встречали в таком объёме!

Чтобы было проще ориентироваться, вот главные вводные. В 1992 году стараниями компании McLaren Cars, легенды формульной инженерии Гордона Маррея и дизайнера Питера Стивенса на свет появился один из величайших суперкаров в истории — McLaren F1. Машине до сих пор принадлежит рекорд максимальной скорости среди безнаддувных серийных автомобилей — 386 км/ч. А 5 августа 2020 года профессор Маррей представил наследника той машины — теперь уже полностью собственный проект Gordon Murray Automotive (GMA) T.50.

В нём урождённый в ЮАР британец презрел все каноны суперкаростроения XXI века (гибриды-турбины-роботы-спойлеры-полноприводность-полноуправляемость-векторизацию-стабилизацию-сенсоры и четырёхзначные цифры мощности), сотворив реинкарнацию легенды прошлого столетия. Но на совсем ином технологическом уровне! Обязательно почитайте наш подробный материал о T.50, если ещё не сделали этого. А теперь давайте вспомним некоторые любопытные факты из творческой биографии гениального инженера в гавайской рубашке.