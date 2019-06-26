Всё об обновленном Audi Q7

Фары, как и у Q8, cветодиодные, но в качестве опции предлагаются матричные фары HD Matrix LED с 24 интеллектуально управляемыми светодиодами и лазерным модулем дальнего света. Как и задние фонари, фары включают в себя динамический индикатор поворота, а также же анимацию «приветствия» и «прощания» с хозяином.

Моторы и подвеска

На старте продаж в Германии у Audi Q7 будет три мотора. Это два трехлитровых дизеля мощностью 231 (45 TDI) и 286 сил (50 TDI), а также бензиновый турбомотор 3.0 55 TFSI на 340 лошадиных сил. Все моторы работают с восьмиступенчатым автоматом Tiptronic. Через несколько месяцев линейка двигателей расширится за счет подзаряжаемого гибрида.