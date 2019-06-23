Audi показала гибридный дизельный кроссовер SQ8

В отличие от соплатформенных кроссоверов SQ7 и Bentayga, на SQ8 этот мотор дополнительно оборудовали гибридной системой — стартер-генератором мощностью восемь киловатт с ременным приводом от коленчатого вала. Система старт/стоп глушит двигатель ещё до полной остановки — уже на 22 км/ч, а в диапазоне 55-160 км/ч при движении накатом мотор может отключаться на 40 секунд.