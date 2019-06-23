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10:00

Audi показала гибридный дизельный кроссовер SQ8

Новинка получила дизельный мотор V8 от SQ7, оснащённый вдобавок гибридной системой

Титул самого мощного серийного кроссовера с дизельным мотором принадлежал Audi SQ7 с четырёхлитровым турбированным V8 мощностью 435 лошадиных сил. Этот же двигатель затем достался Bentley Bentayga, а теперь пришёл черёд ещё и Audi SQ8.
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В отличие от соплатформенных кроссоверов SQ7 и Bentayga, на SQ8 этот мотор дополнительно оборудовали гибридной системой стартер-генератором мощностью восемь киловатт с ременным приводом от коленчатого вала. Система старт/стоп глушит двигатель ещё до полной остановки уже на 22 км/ч, а в диапазоне 55-160 км/ч при движении накатом мотор может отключаться на 40 секунд.

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Стартер-генератору потребовалась отдельная 48-вольтная электросеть с литий-ионным аккумулятором, которая заодно обеспечивает работоспособность электрического турбонагнетателя и активных стабилизаторов поперечной устойчивости. В остальном новичок аналогичен SQ7 у него тот же 8-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с межосевым дифференциалом Torsen.

Снаружи SQ8 можно узнать по серебристой окантовке решётки радиатора с шестью вертикальными планками. Кроссовер получил дополнительный вариант отображения панели приборов с цифровым спидометром и шкалой тахометра в гоночном стиле. Разгон с места до 100 км/ч займёт 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Дизельный кроссовер появится и на российском рынке, но лишь в 2020 году.

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