Audi показала гибридный дизельный кроссовер SQ8

В отличие от соплатформенных кроссоверов SQ7 и Bentayga, на SQ8 этот мотор дополнительно оборудовали гибридной системой — стартер-генератором мощностью восемь киловатт с ременным приводом от коленчатого вала. Система старт/стоп глушит двигатель ещё до полной остановки — уже на 22 км/ч, а в диапазоне 55-160 км/ч при движении накатом мотор может отключаться на 40 секунд.
Стартер-генератору потребовалась отдельная 48-вольтная электросеть с литий-ионным аккумулятором, которая заодно обеспечивает работоспособность электрического турбонагнетателя и активных стабилизаторов поперечной устойчивости. В остальном новичок аналогичен SQ7 — у него тот же 8-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с межосевым дифференциалом Torsen.
Снаружи SQ8 можно узнать по серебристой окантовке решётки радиатора с шестью вертикальными планками. Кроссовер получил дополнительный вариант отображения панели приборов с цифровым спидометром и шкалой тахометра в гоночном стиле. Разгон с места до 100 км/ч займёт 4,8 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Дизельный кроссовер появится и на российском рынке, но лишь в 2020 году.