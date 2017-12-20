Тест: угадай внедорожник

Если вы станете спорить, кто первым начал производить кроссоверы или машины класса SUV, то к вам обязательно приедет десяток производителей с колюще-режущими предметами, чтобы спросить за базар. Поэтому мы не будем покушаться на сакральные истины — тут каждый тянет одеяло на себя, и сформулируем вопрос иначе: какой кроссовер самый-самый? Готовы окончательно расставить точки над «i»?

Не останавливайся! Пройди еще парочку!

Иллюстрации: Из открытых источников