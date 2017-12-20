Сложный квиз на знание внедорожников и кроссоверов

Тест: угадай внедорожник
Сложный квиз на знание внедорожников и кроссоверов

Илья Фролов
20 декабря

Если вы станете спорить, кто первым начал производить кроссоверы или машины класса SUV, то к вам обязательно приедет десяток производителей с колюще-режущими предметами, чтобы спросить за базар. Поэтому мы не будем покушаться на сакральные истины — тут каждый тянет одеяло на себя, и сформулируем вопрос иначе: какой кроссовер самый-самый? Готовы окончательно расставить точки над «i»?

Не останавливайся! Пройди еще парочку!

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Иллюстрации: Из открытых источников
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Квиз
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