Renault Arkana: реформа на платформе

Arkana — первый автомобиль, задуманный в Российском офисе Renault. По размерам кроссовер крупнее Дастера, и попадает в сегмент C-SUV, где ему предстоит конкурировать с Kia Sportage и Nissan Qashqai.
Работы над ним начались еще пять лет назад. Реношники говорят, что хотели соединить достоинства Дастера — нечувствительность подвески к дорожным неровностям и высокую проходимость — с отточенными дорожными повадками. То есть побороть излишние крены, избавить машину от ударов в руль, придать реакциям остроты, и исправить эргономические недочёты.
Для этого создали то, что в Renault называют новой модульной платформой. Впрочем, по конструкции подвесок заметно, что она многое унаследовала от платформы Global Access (она же B0), которая использована в Дастере.
Что же позволяет людям из Renault называть это новой платформой?
• Во-первых, силовая структура кузова с расширенным использованием высокопрочных сталей: их доля увеличена с 25 до 35%.
• Во-вторых, абсолютно новое рулевое управление: гораздо «острее» (3 оборота от упора до упора), с электроусилителем руля вместо гидравлики и регулировкой рулевой колонки не только по углу, но и вылету (наконец-то!).
• В-третьих, в конструкцию интегрирован совершенно новый силовой агрегат — турбомотор TCe 150 в паре с бесступенчатым вариатором.
С другой стороны, в конструкции подвесок явно видна преемственность с платформой B0. Эту архитектуру я узнаю из тысячи: стойки Макферсон с несложным подрамником и штампованными А-образными рычагами спереди, сзади — полузависимая подвеска у переднеприводных машин и стойки Макферсон с парой поперечных рычагов и одним продольным на полноприводниках.
Новая конструкция кузова позволила довести его жесткость до отметки 31000 Нм/градус (+12–15%), и улучшить частотные характеристики. Уже это само по себе должно добавить реакциям остроты, и снизить шумы и вибрации в салоне.
Но специально для Арканы провели индивидуальную настройку подвесок: здесь будут свои пружины и амортизаторы. Кроме того, значительно нарастили жесткость стабилизаторов поперечной устойчивости: по сравнению с каптюровским передний жестче на 38%, задний — аж на 55%. Последнее должно радикально снизить крены. Лишь 45% деталей подвески заимствовано у других моделей Renault — то есть более половины компонентов разработано специально для Арканы.
Любопытно, что для Арканы колесную базу нарастили до 2727 миллиметров — то есть по этому параметру она обгоняет не только Duster и Qashqai, но и Nissan X-Trail и Volkswagen Tiguan. Из всех вариантов платформы B0 и её вариаций длиннее база только у универсалов Renault Logan MCV и Lada Largus, да пикапов Renault Duster Oroch бразильского производства (2900 и 2829 миллиметров соответственно).
Несмотря на стремление к улучшению «асфальтовых» повадок, сохранен большой дорожный просвет — 205 миллиметров. По словам разработчиков, по геометрической проходимости Arkana не должна уступать кроссоверу Renault Kaptur.
Турбомотор TCe 150 — совместная разработка альянса Renault-Nissan и концерна Daimler. Такие двигатели объемом 1,33 литра ставят на Мерседесы A-Класса, автомобили Renault Megane, Talisman, Kadjar и Koleos, а также кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail. В этом проекте немцы отвечали за проектирование головки блока и системы впрыска, а французы — за создание «низа»: блока цилиндров и коленвала.
Главные особенности мотора — алюминиевый блок цилиндров с плазменным напылением вместо традиционных гильз и очень компактная «дельтавидная» головка со встроенным выпускным коллектором. В профиль эта головка напоминает треугольник — то есть отличается очень малой шириной: размеры уменьшили, сдвинув распредвалы ближе друг к другу и использовав роликовые толкатели клапанов. В числе других особенностей — коленвал с уменьшенным диаметром шеек, два фазовращателя, перепускной клапан турбины с электроприводом и масляный насос переменной производительности.
По пиковой мощности (150 лошадиных сил) турбомотор сравним с двухлитровым «атмосферником» от Дастера, но намного тяговитее: он развивает 250 Нм (+28%) в широчайшем диапазоне оборотов — от 1750 до 3400 оборотов в минуту. При этом он на 21% экономичнее!
В паре с ним работает бесступенчатый вариатор X-Tronic фирмы Jatco. Но это не тот агрегат, что ставится на Renault Kaptur: трансмиссия Арканы расчитана на более высокий крутящий момент и сама по себе современнее. Этот вариатор относится к восьмому поколению — с увеличенным диапазоном изменения передаточных чисел, новым ремнем и сниженным рабочим давлением масла.
Новый вариатор дает более живой отклик на педаль газа, а при динамичном вождении имитирует семь фиксированных ступеней. Водитель Арканы сможет выбрать один из трех режимов работы силового агрегата: Eco, Sport и персонализированный My Sense. При этом изменяться будут не только реакции на педаль газа и логика работы трансмиссии, но также помощь электроусилителя руля, работа климат-контроля и даже цвет контурной подсветки.
Новый силовой агрегат не будет для Арканы единственным: появятся и более скромные моторы из числа производимых альянсом в России. А вот турбомотор будут импортировать из Испании — по крайней мере, на первых порах. В свою очередь, вариатор X-Tronic будет поставляться с японского завода Jatco.
После запуска Арканы в серийное производство созданные для неё нововведения начнут потихоньку внедрять и на других моделях альянса. Первым элементы новой платформы получит кроссовер Kaptur. А вот на Дастере их ждать не стоит: модель подходит к концу жизненного цикла, и новую платформу внедрят уже на модели второго поколения (новый Дастер уже продается в Европе, но там в его основе лежит немного обновленный вариант прежней платформы).