Renault Arkana: реформа на платформе

Arkana — первый автомобиль, задуманный в Российском офисе Renault. По размерам кроссовер крупнее Дастера, и попадает в сегмент C-SUV, где ему предстоит конкурировать с Kia Sportage и Nissan Qashqai.

Работы над ним начались еще пять лет назад. Реношники говорят, что хотели соединить достоинства Дастера — нечувствительность подвески к дорожным неровностям и высокую проходимость — с отточенными дорожными повадками. То есть побороть излишние крены, избавить машину от ударов в руль, придать реакциям остроты, и исправить эргономические недочёты.

Для этого создали то, что в Renault называют новой модульной платформой. Впрочем, по конструкции подвесок заметно, что она многое унаследовала от платформы Global Access (она же B0), которая использована в Дастере.