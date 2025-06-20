Большие гонки под Питером: нас ждет вторая серия!На лучшую трассу страны едут самые быстрые пилоты и самые сильные команды
Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Самые длинные дни года (да еще и в окрестностях Санкт-Петербурга с их увеличенным световым днем) особенно хорошо подходят для этого — хватит времени на все зрительские активности. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны в G-Drive СМП РСКГ все только начинается. Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд — чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики; промчать по гоночной трассе пассажиром гоночного такси, в роли которого выступят мощные суперкары. А также самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовать свои силы на цифровой копии автодрома «Игора Драйв»
Вся необходимая болельщикам информация — от графика заездов до расписания бесплатных шаттлов от ближайшей к трассе железнодорожной станции — есть на специальной странице. Мы же озвучим главные спортивные интриги ближайшего уикенда.
Неожиданные лидеры топового класса
Фаворитом топового класса SMP TCR Russia перед началом сезона выглядел сызранец Михаил Симонов. Год назад он стал чемпионом России с первой попытки, а в межсезонье — перешел в самую авторитетную команду Lukoil Racing Team. Где вдобавок получил в свое распоряжение самый современный автомобиль, последнее поколение гоночного Leon Cupra. И поначалу 22-летний гонщик оправдывал свой статус: на открытии сезона первую из двух гонок Михаил выиграл более чем уверенно, уехав от всех почти на 10 секунд. Однако второй заезд, в котором самые быстрые пилоты по правилам стартуют из конца первой десятки, Симонов закончил вылетом с трассы и ударом в отбойник после столкновения с одним из соперников.
И в результате этого в лидеры вышли совсем другие спортсмены и другие машины. Гонщики поволжской команды Innostage AG Team пилотируют немолодые автомобили, и соревноваться с более современной техникой по чистому темпу им непросто. Но гонщики коллектива компенсировали дефицит темпа рассчетливой ездой с минимумом риска. И это сработало!
В двух гонках пилоты заработали три подиума (в том числе одну победу) — в результате чего Егор Санин из Ульяновска стал лидером чемпионата России, Павел Кальманович находится на третьем месте, а Innostage AG Team лидирует в общем зачете. О чем нам особенно приятно писать, так как этот сезон команда проводит при поддержке нашего сайта. О её выступлении на открытии сезона мы рассказали в отдельном материале. Из него, в частности, можно узнать, как с виду безобидный вылет может обойтись команде почти в миллион рублей и насколько глубоко застревает в лобовом стекле обломок, прилетевший туда на скорости в 240 км/ч.
Впрочем, Михаил Симонов сейчас всего в двух очках от первой строчки турнирной таблицы, поэтому именно он по-прежнему остается фаворитом чемпионата. Но насколько хорошо сызранец справится с новой ролью? Не совершит ли ошибок, пытаясь прыгнуть выше головы?
Столкновение вместо рукопожатия
Кстати, по ходу второй гонки первого этапа Симонов вылетел с трассы после столкновения не с кем-нибудь, а с Владимиром Атоевым. Эти два пилота боролись за титул в прошлом году. И когда прошлой осенью до финиша решающей гонки оставалось меньше круга, именно Атоев ехал к чемпионству. Но в этот момент на пути Владимира оказался напарник Симонова — 6-кратный чемпион страны Дмитрий Брагин (сам давно потерявший шансы на титул). Брагин сбросил скорость, заблокировал Атоева и оттеснил его на внешнюю часть трассы — благодаря чему Симонов обогнал обоих и стал чемпионом. Маневр Дмитрия позже признали нарушением принципов честной борьбы, лишив гонщика всех заработанных в прошлом сезоне очков — но положение в турнирной таблице от этого не изменилось.
И похоже, что теперь Симонов для Атоева — больше чем просто соперник. Когда на церемонии награждения по итогам сезона чемпиона и вице-чемпиона пригласили на сцену, Владимир отказался пожать руку Михаилу. А когда два гонщика весной сошлись в борьбе на трассе, эта борьба велась весьма жестко. Впрочем, во многом тут «виноват» автомобиль Hyundai i30 N, на котором выступает Атоев — машина заметно уступала по темпу испанскому хэтчбеку Симонова. И Владимир был вынужден делать резкие маневры, чтобы перекрыть сопернику траекторию для атаки. А в столкновении, после которого машина Михаила долетела до отбойника, судьи посчитали виновным скорее действующего чемпиона — ему был начислен 1 штрафной балл (при получении определенного количества таких баллов спортсмен вынужден пропустить одну гонку).
Одним словом, пока всё случившееся на открытии сезона можно считать не более чем совпадением. Но многие болельщики считают, что на российском кольце появилась новая пара принципиальных соперников, чья борьба подарит зрителям еще немало ярких эпизодов. Случится ли что-то необычное по ходу гонок на «Игоре Драйв», покажут прямые трансляции, за которыми можно следить вот здесь). Первая гонка пройдет в субботу в 15:30, вторая — в воскресенье 12:00.
Девушка за рулем суперкара — сохранит ли она лидерство?
Самый престижный класс SMP TCR Russia вопреки привычной схеме не является самым быстрым. Меньше всего времени на прохождение круга тратят суперкары категории SMP GT4 Russia — автомобили Mercedes-AMG GT и Toyota Supra. Их также выводят на старт яркие спортсмены — в частности, именно в этом классе второй год подряд выступает самая популярная гонщица страны Ирина Сидоркова. Которая гонку на «Игоре Драйв» вполне может называть домашней — ведь родом спортсменка из Петрозаводска, столицы соседней с Ленинградской областью Карелии.
Хрупкая девушка, выступающая при поддержке программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing, быстро освоилась за рулем могучего 450-сильного Mercedes-AMG и в прошлом году не раз поднималась на подиум. В этом сезоне Ирина, похоже, сделала еще один заметный шаг вперед в процессе освоения своего суперкара — выиграла первую гонку сезона и перед началом этапа на «Игоре Драйв» находится на первой строчке турнирной таблицы.
При этом расслабляться спортсменке, само собой, не стоит. Ведь в соревнованиях категории SMP GT4 Russia по-прежнему участвует целая группа спортсменов с чрезвычайно большим опытом выступлений на автомобилях Mercedes-AMG и Toyota. И если в середине мая на трассе Moscow Raceway им не удалось полностью реализовать свой потенциал — это вовсе не значит, что в окрестностях Петербурга в середине июня произойдет то же самое. Так что борьба за победу в классе суперкаров в ближайшие выходные наверняка будет напряженной и увлекательной.
Представители этой категории проведут за выходные три гонки: две в субботу (в 10:50 и 16:40) и одну в воскресенье (в 15:20). Разумеется, будет и прямая трансляция.
Напоминаем, что всю информацию для тех, кто хочет приехать непосредственно на трассу, а также купить билеты на соревнования можно на этой странице.