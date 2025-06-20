На лучшую трассу страны едут самые быстрые пилоты и самые сильные команды

Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Самые длинные дни года (да еще и в окрестностях Санкт-Петербурга с их увеличенным световым днем) особенно хорошо подходят для этого — хватит времени на все зрительские активности. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны в G-Drive СМП РСКГ все только начинается. Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд — чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики; промчать по гоночной трассе пассажиром гоночного такси, в роли которого выступят мощные суперкары. А также самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовать свои силы на цифровой копии автодрома «Игора Драйв»

Вся необходимая болельщикам информация — от графика заездов до расписания бесплатных шаттлов от ближайшей к трассе железнодорожной станции — есть на специальной странице. Мы же озвучим главные спортивные интриги ближайшего уикенда.

Неожиданные лидеры топового класса

Фаворитом топового класса SMP TCR Russia перед началом сезона выглядел сызранец Михаил Симонов. Год назад он стал чемпионом России с первой попытки, а в межсезонье — перешел в самую авторитетную команду Lukoil Racing Team. Где вдобавок получил в свое распоряжение самый современный автомобиль, последнее поколение гоночного Leon Cupra. И поначалу 22-летний гонщик оправдывал свой статус: на открытии сезона первую из двух гонок Михаил выиграл более чем уверенно, уехав от всех почти на 10 секунд. Однако второй заезд, в котором самые быстрые пилоты по правилам стартуют из конца первой десятки, Симонов закончил вылетом с трассы и ударом в отбойник после столкновения с одним из соперников.