Как поставить на место водителя «горячего» хэтча с помощью хэтча похолоднее

Великие дела часто начинаются со спора. Когда поспорил (а еще лучше – проспорил), обидно отступить и не сделать. Спор подогревает интерес. Он придает делу, даже самому безрассудному, смысл. Вот о чем я думал, чтобы не уснуть за рулем.

Шел бог знает какой час пути. Мой мозг в тумане. Монотонный гул дороги. С каждой секундой я моргаю все медленнее. И уже не понимаю, действительно ли перед моими глазами горят белые приборы Octavia RS или мне они уже снятся...

За месяц до описанных событий

– Ну что, спорим? – Мы все сильнее распаляемся.

– Давай!

– О чем тут спорить, лузер!

Это мы с Сашей Мирошкиным рождаем концепцию Большой гонки. «Шкода» против... «Шкоды». Или, говоря конкретнее, так ли ты крут, если твоя Skoda носит шильдик RS. Или парень на простом «Рапиде» может тебя сделать? Все потому, что обе эти машины оказались в наших руках, а у нас с Сашей оказалось немного свободного времени.