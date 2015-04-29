Как поставить на место водителя «горячего» хэтча с помощью хэтча похолоднее

В коммуне остановкаКак поставить на место водителя «горячего» хэтча с помощью хэтча похолоднее
Великие дела часто начинаются со спора. Когда поспорил (а еще лучше – проспорил), обидно отступить и не сделать. Спор подогревает интерес. Он придает делу, даже самому безрассудному, смысл. Вот о чем я думал, чтобы не уснуть за рулем.
Шел бог знает какой час пути. Мой мозг в тумане. Монотонный гул дороги. С каждой секундой я моргаю все медленнее. И уже не понимаю, действительно ли перед моими глазами горят белые приборы Octavia RS или мне они уже снятся...
За месяц до описанных событий
– Ну что, спорим? – Мы все сильнее распаляемся.
– Давай!
– О чем тут спорить, лузер!
Это мы с Сашей Мирошкиным рождаем концепцию Большой гонки. «Шкода» против... «Шкоды». Или, говоря конкретнее, так ли ты крут, если твоя Skoda носит шильдик RS. Или парень на простом «Рапиде» может тебя сделать? Все потому, что обе эти машины оказались в наших руках, а у нас с Сашей оказалось немного свободного времени.
Будем откровенны: если ехать на 402 метра, то шансов у «Рапида» нет. И на 402 километра тоже. Но что если заехать, к примеру, на 1111 километров? И пусть RS едет своим ходом, демонстрируя свою крутость и 19-дюймовые колеса нашим дорогам.
Пусть понторез на «эр-эске» столкнется со всеми тяготами и лишениями российского автопутешественника. Высокий расход, низкопрофильная резина на разбитом асфальте... А «Рапид» (или, как ГИБДД окрестила его в ПТС, «Рэпид») добирается тихо и с комфортом. Даже не касаясь шинами асфальта. На поезде.
Да! Мы устроим гонку из Хельсинки в нашу редакцию, в Москву, на Даниловскую мануфактуру. Расстояние – что надо.
Причем тут Хельсинки? Дело в том, что Rapid, волею судеб, уже там. А Skoda Octavia RS, той же волею судеб, – на редакционной парковке. И да, РЖД не так давно запустили поезд «Лев Толстой» по нужному маршруту. И в этом поезде есть автомобильные вагоны. В общем, никто с уверенностью не скажет, придумали мы эту гонку сами или нам ее послали небеса...
Мирошкин. Rapid
Путешествие из Хельсинки в Москву на «Льве Толстом» с машиной – удовольствие не из дешевых. Начнем с того, что билеты в РЖД оформляют либо из Москвы в Хельсинки, либо туда и обратно. А вот если до Хельсинки вы доехали на машине самостоятельно, а потом решили шикануть, то купить только обратный билет нельзя. Не положено российским гражданам оказываться за рубежом одним путем, а возвращаться – другим. Ну а что, жизнь вообще не курорт.
Цены на перевозку автомобиля почему-то формируются в евро. Причем их размер напрямую зависит от массы машины. Наш «Рапид» по документам весит чуть более 1200 килограммов, поэтому в автовагон его погрузили за 550 евро. За перевозку по маршруту Москва-Хельсинки с вас возьмут 275 евро, но поскольку такой вариант нам не нужен (в Хельсинки машина приехала своим ходом), приходится оформлять документы в оба конца.
Накидываем сюда стоимость билета на водителя (самый дешевый вариант обойдется примерно в шесть тысяч рублей, в зависимости от даты бронирования) и получаем кругленькую сумму. Может надо было гоняться против Octavia RS на самолете? Вышло бы дешевле, да и у 220-сильного лифтбека тогда точно не было бы никаких шансов. Проблема в том, что сдать Rapid в багаж мы бы не смогли.
Жутиков. Octavia RS
Для меня любые мероприятия, в которых есть слова «РЖД», «Сбербанк» или «Почта России», автоматически исключены. Я лучше доеду на машине в любой конец страны, чем воспользуюсь их услугами. Сам доставлю посылку или переведу деньги. Вернее, перевезу. Поэтому я выбрал тачку.
До Хельсинки мы добрались в два приема (с остановкой в Выборге). И, разумеется, все вокруг считали своим долгом обсуждать 19-е колеса на нашей машине. Но граждане, посмотрите – я в Хельсинки! И колеса все еще девственно круглы! Разумеется, в обратную сторону мы поедем совсем в другом ритме. И вот там, когда на счету будет каждая секунда, колеса могут пострадать. Однако в моих интересах сделать так, чтобы этого не произошло. Не хочется ехать на докатке.
После отдыха мы готовимся к обратной дороге. Маршрут: вокзал Хельсинки – Даниловская мануфактура, Москва. Это 1130 километров и примерно 14 часов пути. И я собираюсь доказать, что мощь – самое главное в любой гонке, в любой дуэли и вообще в любой жизненной ситуации. Саша думает, что сможет меня уделать на «Рапиде» (точнее, на поезде). И да, у него есть неплохие шансы. Ведь у поезда есть рельсы и нет ям, дыр, пробок, очереди на таможне и 90-градусных поворотов на неосвещенных дорогах. И это, как думает Саша, поважнее лошадей будет. Но, затевая этот спор, он забыл одну вещь: на погрузку в поезд автовладелец (непонятно почему) должен приезжать за четыре часа до отправления поезда. Вместо того, чтобы заехать в уходящий вагон на ходу – ведь так намного веселее и так по-русски.
Старт нашей гонки начинается у вокзала. Таким образом, у меня вдруг появилась четырехчасовая фора, за время которой я не только рассчитываю доехать до границы с Россией-матушкой, но и пересечь ее...
Мирошкин. Rapid
Вокзал Хельсинки как скандинавская осень – мрачноват, но красив. Архитектурой здания занимался Элиэль Сааринен, который, кстати, спроектировал и первое здание выборгского вокзала, мимо которого мы тоже поедем. Вокруг строения по адресу Kaivokatu, 1 подозрительно не пахнет отходами человеческой жизнедеятельности, парковка не забита таксистами, и никто не просит денег на обратный билет домой. Отсюда точно отходят поезда?
Но вокзал нам пока не нужен: машины забирают на станции Пасила. Погрузка, как уже сказал Леша, начинается за четыре часа до отправления. Отдаем машину на погрузку и доезжаем на «Октавии» до главного здания вокзала. Здесь мы расстанемся и начнем гонку. Но на старт гонки это ни разу не похоже: я остаюсь с вещами у входа в вокзал, а Леша с фотографом с ухмылками на лицах и пробуксовкой трогаются в сторону финиша. Хрень какая-то, а не старт гонки.
Octavia RS будет в дороге четыре часа, и, вероятно уже пройдет границу, когда поезд из Хельсинки только отправится. Зато меня ждут чай в стаканах с подстаканниками, кондиционер, чистые вагоны без дембелей с гитарами и водкой, а в России даже обещают Wi-Fi! Надеюсь, у «Октавии» отвалятся колеса.
Жутиков. Octavia RS
Зря надеешься. Мощность! Скорость! Тьфу ты черт, какая скорость, это же Финляндия. Однажды я уже превысил здесь скорость, всего на 30 километров в час. Торопился в Питер. Местный житель, которого я обогнал, вызвал копов и меня повязали. Штраф – 270 евро плюс моральное унижение. Поэтому, если знаки ограничения скорости вас ничему не учат, пусть научит опыт. У меня он есть, поэтому, не превышая, еду в сторону границы.
Круиз-контроль у нашей RS-ки не активный, но это его единственный недостаток. Кресла потрясающе удобны. Наверное, не вспомнить мне других кресел, в которых можно было бы ехать безвылазно весь день без боли в спине. Подкатили к границе и... Ужас. Здесь просто тьма машин. Думаю, часа два мы тут потеряем. Матерясь, встаю в очередь за машиной с финскими номерами.
Но уже через минуту в боковое стекло постучали. За ним – автомобилист из соседней очереди. «Ты встал в финскую очередь, браток. Давай за нами, быстрее пройдешь». Вот спасибо! Перекатываюсь в соседнюю очередь и удивляюсь работе таможенников: народ гонят максимально быстро, никто не простаивает. Еле успели достать паспорта для контроля: 20 минут, и мы мчим в направлении Выборга.
Дороги пока еще хорошие, все знаки – в финском стиле. Но то, что мы в России, уже понятно: народ, вырвавшийся из Европы домой, активно моргает дальним, пищит, матерится и выбрасывает мусор из окон. Воистину, нет более отрезвляющего места, чем граница между чужбиной и родиной. Но мы будем мыслить позитивно. В конце концов, никто из воспитанных финнов не вышел из машины, чтобы сказать мне, что я ошибся очередью.
Мирошкин. Rapid
В начале двенадцатого приезжаем в первый большой город на территории России – Выборг. Здесь же встречаем доброжелательные лица российских таможенников. Они как всегда улыбаются, заботливо спрашивают про запрещенные товары, наличие валюты и задают другие обескураживающие вопросы. И пока мой паспорт получает новый штамп, любуюсь зданием вокзала. Первый его вариант (тот, что спроектировал уже известный нам Сааринен) уничтожили в Великую Отечественную войну, а этот построили уже при советской власти. Получилось неплохо.
Немного за полночь отправляемся дальше. Впереди еще две остановки: в Питере и Твери. А дальше – Москва, разгрузка, и финиш в редакции.
Поезд прекрасен! Если последний раз вы ездили на поездах при СССР, будете потрясены. Ведь тут ничего не трясется, не гремит и не грохочет. Сквозняков нет, а шумоизоляция – наоборот, есть. Романтика советских путешествий немного теряется, но это ничего.
Ночь проходит, но сон не идет. Чтение Льва Толстого не помогает. Wi-Fi «Льва Толстого» тоже. Черт побери, а ведь «Рапид» все-таки сможет выиграть! Потому что «Лев» стал первым российским поездом, способным разгоняться до 120 километров в час ночью. И вот мы уже проехали Санкт-Петербург. Думаю, «Октавия», хотя она очевидно впереди, сейчас тащится со скоростью 60 километров в час по изъеденным спид-камерами Помераньям и Любаням.
Жутиков. Octavia RS
Пока Саша проводил для вас экскурсию по вокзалам и поездам, мы сильно продвинулись. Расход топлива по Финляндии (на круиз-контроле) упал ниже восьми литров на сотню. И нам удалось не заправляться на европейской территории (больно уж дорого). Зато, въехав в выборгские края, залились по самую пробку. И нажали...
Здесь с нами произошел всего один интересный инцидент. Нас остановили сотрудники ДПС. По тому, как долго они смотрели в документы, стало понятно, что причина – не в них. Наконец, старлей решился: «Вы что, на этих колесах сюда приехали?». Без комментариев.
И пока Саша просто существовал, созерцая мир, я жил на полную. Выдавливал из мотора все 220 лошадей и выцеживал бак до последней капли. Дорога – как в тумане. Мы поймали ритм и держим его, не теряя. В любой дальней поездке выигрывает не тот, кто быстро едет, а тот, кто не останавливается. Поэтому мы тормозим только когда заканчивается бензин. До Питера доехали на одном дыхании.
По питерской кольцевой ездят исключительно сумасшедшие. Они жмут в пол, перестраиваются каждые четыре секунды, а без пяти сотен лошадей под капотом тут делать нечего. Уходим на московское шоссе. Дорога до Москвы сегодня – в разы лучше той, что была лет пять назад. Вперед!
Мирошкин. Rapid
Больше одиннадцати с половиной часов, сопровождаемых привычными железнодорожными звуками и храпом соседа. Проезжаем Тверь. Начинаю нервничать, как принявший допинг спортсмен перед медкомиссией. Принципиально не звоню экипажу «Октавии» в надежде, что заряженный лифтбек последние несколько сотен километров едет на докатке, пытаясь найти в окрестностях Торжка круглосуточный шиномонтаж с трезвым ремонтником. Интересно, вагон-ресторан уже открылся? Я бы выпил. Кофе.
Жутиков. Octavia RS
С каждой секундой я моргаю все медленнее. И уже не понимаю, действительно ли перед моими глазами горят белые приборы Octavia RS, или мне они снятся...
Позади почти 14 часов пути. Хорошая средняя скорость давно упала до 83 километров в час. Мы начинаем вязнуть в подмосковном трафике. Сейчас важно стряхнуть с себя усталость и вспомнить: доехать до Москвы – это еще не все. Нужно въехать на парковку редакции. И, по моим расчетам, все преимущество, которое имеется у нас перед поездом, на этом этапе может иссякнуть.
Я въезжаю в Москву по новой платной дороге (которая пока бесплатная) М-11. Ее начало в районе Солнечногорска и она прекрасна. Многие сограждане, надеясь на ее новизну и отсутствие камер, лупят по ней изо всех сил. Но ДПС здесь уже дежурит, так что готовьте документы.
Москва коварна. Она обманчиво пустынна, но стоило мне уйти на МКАД, «Яндекс-пробки» покраснели от стыда. Нужно срочно выбираться на ближайшую магистраль и ехать через центр. Драгоценное время потеряно, но я, кажется, еду. Третье, Садовое, поворот на набережные, до редакции – рукой подать, но есть проблема: поезд из Хельсинки уже давно приехал. И разгрузка уже кончилась.
Мы конечно рассчитывали на интригу, но то, что она окажется такой острой, – даже не предполагали. Каждый светофор начинает меня бесить. Я толком не ел, вообще не спал и все, что я видел последний день – асфальт. И еще фотографа, который мирно спит справа. Юмора у меня не осталось. Я подкатываю к редакционному шлагбауму и охранники, увидев мое лицо, открывают его не сверяясь со списком.
Мирошкин. Rapid
Половина десятого. Поезд медленно причаливает к платформе Ленинградского вокзала в Москве. И все бы ничего, но машину отдадут не раньше чем через час. Волнение нарастает. Все еще не могу заставить себя позвонить парням в «Октавии», надеясь, что пьяный шиномонтажник под Торжком погнул диск, сломал рулевую тягу и уснул, запутавшись в тормозных шлангах.
Смачно выгрузились на платформу. Время поднажать, дорогой Rapid! Но московские пробки нагнетают панику. В десятый раз пропуская зеленую фазу светофора, невольно задумываешься о том, что даже если на «Октавию» упадет метеорит или нападут сомалийские пираты, у «Рапида» примерно ноль шансов на победу в этой гонке. Несмотря на приличный 105-сильный двигатель 1.6 и шестидиапазонный «автомат». И даже с топовым агрегатом 1.4 TSI в 122 силы и семидиапазонным DSG шансов не больше, чем у Вилле Хаапасало на получение «Оскара».
Прорвавшись сквозь заторы, бесконечные ремонты дорог и шлагбаум редакционной стоянки, с досадой констатирую: так и есть. Octavia RS прошла весь путь на огромных 19-дюймовых колесах, и сделала это быстрее «Рапида», мирно проспавшего в поезде почти 14 часов. Эти негодяи успели не только припарковаться возле редакции, но и пару раз сбегать к кофемашине…
Помните, в начале статьи мы спросили, как поставить на место водителя горячего хэтча? Кажется, у нас есть шокирующий, всеобъемлющий ответ. Никак!
Мощность и скорость все еще решают. Ехать с машиной на поезде – это как ехать с мотоциклом в автобусе, только законно. Единственный плюс, который Саша может вынести из этой дуэли – бодрое самочувствие. В отличие от экипажа «Октавии», злого и сонного. Но какая разница, спал ты или нет, если ты победитель?