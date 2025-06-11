Как в один экипаж с Виталием Петровым попал вчерашний картингист-прокатчик?

Главные конкуренты иномарок — собирающиеся в Москве протототипы BR03 (из 10 последних гонок они выиграли 8) — в полтора-два раза дешевле, но также считаются техникой «не для всех». И не только в плане финансов. 420 л.с. на 950 кг массы в отсутствие АБС и трекшн-контроля (которые есть у AMG и Lambo), передний обтекатель и заднее крыло генерируют приличное количество прижимной силы — такую машину за пять минут не освоить. И вполне логичным выглядит, что, к примеру, в экипаж BR03 со стартовым номером 1 входят Виталий Петров (первый российский пилот Формулы 1) и Кирилл Ладыгин (призер «24 часов Ле-Мана», участник чемпионата мира WTCC и так далее).

Однако рядом с этими двумя известнейшими гонщиками можно увидеть и третьего. Его лицо вам вряд ли знакомо, да и имя — Константин Сугробов — ничего не скажет среднестатистическому поклоннику гонок. Между тем, этот 18-летний москвич выступает в одном экипаже с Виталием и Кириллом — и после финиша первой гонки нынешнего сезона поднялся на вторую ступень подиума вместе со своими титулованными товарищами по команде. Кто же это такой и за какие заслуги он получил место рядом с великими?

Шанс всей жизни

Прямо сейчас, в июне, на 25 прокатных картодромах по всей России происходит похожая картина: приходят дети и подростки с вопросом: как в «SMP Racing / Газпром — детям» принять участие? Сложное название носит открытый любительский турнир, который проводится ежегодно. Сначала отборы на каждой из трасс-участниц (от Калининграда до Благовещенска), потом региональные полуфиналы — и наконец, финал в Москве. Он определяет победителей в трех возрастных группах. И на следующий год эти победители при финансовой поддержке программы G-Drive SMP Racing проводят целый сезон во взрослых гонках — картинге или кольце.