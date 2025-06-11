Большие гонки под Питером — уже в выходные!Как в один экипаж с Виталием Петровым попал вчерашний картингист-прокатчик?
В эти выходные на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдет один из двух подряд гоночных уик-эндов серии G-Drive СМП РСКГ. Как обычно, зрители смогут не только посмотреть соревнования с трибун, но и пообщаться с гонщиками во время прогулки по пит-лейну, потрогать машины на экскурсии в боксы, погонять на гоночных симуляторах, прохватить пассажиром по трассе на суперкаре... Впрочем, не будем погружаться в развлекательную программу — все подробности лучше узнать на сайте гоночной серии.
В воскресенье весь день по трассе будут гонять пилоты на недорогих спорткарах — таких как хорошо известный фанатам быстрой езды российский Shortcut. Собирают эти машины в Подмосковье, но в гонках не знает себе равных пилот из Ленинградской области. Андрей Громов стал обладателем Кубка России год назад, на открытии нынешнего сезона выиграл обе гонки — и последние несколько недель соперники Андрея вновь провели в мучительных размышлениях, благодаря чему так быстр Громов и каким образом можно его догнать. А тем, кто до сих пор не может прийти в себя после потери титула футбольным «Зенитом» или вылета хоккейного СКА в первом раунде Кубка Гагарина, лучше всего приехать на трассу именно в воскресенье. Шансы увидеть, как земляк кладет на лопатки соперников из других регионов, весьма высоки.
Российский прототип против «Мерса» и «Ламбы»
В субботу же главное событие дня — 4-часовая гонка, борьбу за победу в которой ведут, мягко говоря, не дешевые машины. К примеру, гоночные версии суперкаров Mercedes-AMG GT или Lamborghini Huracan — если такую машину покупать новой, она легко может обойтись в 40–50 миллионов рублей.
Главные конкуренты иномарок — собирающиеся в Москве протототипы BR03 (из 10 последних гонок они выиграли 8) — в полтора-два раза дешевле, но также считаются техникой «не для всех». И не только в плане финансов. 420 л.с. на 950 кг массы в отсутствие АБС и трекшн-контроля (которые есть у AMG и Lambo), передний обтекатель и заднее крыло генерируют приличное количество прижимной силы — такую машину за пять минут не освоить. И вполне логичным выглядит, что, к примеру, в экипаж BR03 со стартовым номером 1 входят Виталий Петров (первый российский пилот Формулы 1) и Кирилл Ладыгин (призер «24 часов Ле-Мана», участник чемпионата мира WTCC и так далее).
Однако рядом с этими двумя известнейшими гонщиками можно увидеть и третьего. Его лицо вам вряд ли знакомо, да и имя — Константин Сугробов — ничего не скажет среднестатистическому поклоннику гонок. Между тем, этот 18-летний москвич выступает в одном экипаже с Виталием и Кириллом — и после финиша первой гонки нынешнего сезона поднялся на вторую ступень подиума вместе со своими титулованными товарищами по команде. Кто же это такой и за какие заслуги он получил место рядом с великими?
Шанс всей жизни
Прямо сейчас, в июне, на 25 прокатных картодромах по всей России происходит похожая картина: приходят дети и подростки с вопросом: как в «SMP Racing / Газпром — детям» принять участие? Сложное название носит открытый любительский турнир, который проводится ежегодно. Сначала отборы на каждой из трасс-участниц (от Калининграда до Благовещенска), потом региональные полуфиналы — и наконец, финал в Москве. Он определяет победителей в трех возрастных группах. И на следующий год эти победители при финансовой поддержке программы G-Drive SMP Racing проводят целый сезон во взрослых гонках — картинге или кольце.
Константин Сугробов стал победителем турнира в 2022 году. Конечно, не стоит думать, что победа была одержана по щелчку — что подросток в мае впервые сел за руль карта, а в сентябре уже принимал поздравления с первым местом. До этого юный москвич не один год участвовал в прокатных соревнованиях и активно тренировался. Но у многих талантливых детей этим всё и ограничивается. В стандартном варианте построения карьеры дальше должен идти спортивный картинг — но это весьма дорогое занятие, на которое есть деньги далеко не у каждой семьи. И у Константина продолжить карьеру в чемпионатах России по картингу возможности не было. Победа в «SMP Racing / Газпром — детям» в каком-то смысле стала шансом всей жизни.
Но этим шансом еще надо было воспользоваться. Каждый год турнир выигрывают три человека — и не стоит думать, что каждому гарантировано место в одном экипаже с Виталием Петровым. В случае со многими победителями призовой сезон не дает карьере какого-то заметного импульса. К тому же, Сугробов свой призовой сезон провел за рулем недорого спорткара Mitjet. Соревнования на этих машинах собирают небольшое число участников, медийного внимания им тоже достается немного — даже если здесь класть всех соперников на лопатки, это вряд ли приведет к огромному интересу со стороны болельщиков, СМИ и спонсоров.
Но программа G-Drive SMP Racing больше десяти лет занимается в том числе поиском и поддержкой талантливой молодежи, ее специалистам не нужна медийная мишура, чтобы разглядеть способности спортсмена. И Константин Сугробов быстро обратил на себя внимание сочетанием сразу нескольких ценных качеств. В спортивном плане — высокой скоростью адаптации к новой для себя технике и стабильностью темпа. В психологической — высокой трудоспособностью и полным отсутствием какой-либо звездности, которая порой всерьез тормозит прогресс подростков после первых успехов.
Всем этим москвич, по итогам дебютного сезона ставший лучшим среди гонщиков на Mitjet, заслужил еще один год выступлений на той же самой технике. Что поставило перед юношей очередной, весьма своеобразный вызов. Константин уже был самым быстрым, в новом сезоне никто из соперников не смог выступать на таком же уровне — и в таких условиях даже профессиональный спортсмен рискует потерять мотивацию. Зачем прикладывать усилия, если даже езда на 60 процентах своих возможностей гарантирует победу? Но Константин продолжал работать над собой и машиной, продолжал искать резервы по скорости, продолжал добывать сотые и десятые доли секунды. А представители G-Drive SMP Racing внимательно за этим следили и понимали, что перед ними больше чем очередной подающий надежды молодой гонщик с неопределенным будущим.
Дебют подиуму не помеха
И в этом году Константин смог выйти на новый уровень. По ходу первой гонки в составе звездного экипажа, состоявшейся в середине мая на трассе Moscow Raceway, потенциальным источником проблем была не только повышенная ответственность. Четырехчасовой марафон проходил при дождливой погоде, а в этих условиях BR03 уступают импортным суперкарам — ведь на Mercedes-AMG и Lamborghini есть АБС и трекшн-контроль, отсутствующие на российских прототипах. Чтобы иметь шансы на победу, Сугробову и его титулованным товарищам по команде надо было ехать на пределе, без какого-либо запаса. А риск допустить ошибку в такой ситуации, как нетрудно догадаться, серьезно повышается. Но Константин в очередной раз оказался на высоте. Победить экипаж под номером 1 не смог, но минимизировал потери и закончил гонку на второй позиции.
Конечно, при всех сделанных молодому гонщику комплиментах его еще рано называть новой звездой российского автоспорта. Однако 4-часовая гонка, которая в субботу пройдет на трассе Игора Драйв, вполне может стать еще одним камнем в фундаменте яркой карьеры.
Хотите сами пообщаться с Константином (а также Петровым, Ладыгиным и другими участниками российских кольцевых гонок)? Это несложно сделать, если приехать в субботу на трассу «Игора Драйв». В 14:10 для зрителей откроется пит-лейн, где выстроятся стартующие в гонке автомобили и куда для общения с болельщиками выйдут спортсмены. Подробнее же о двух гоночных уик-эндах на автодроме Игора Драйв можно узнать вот по этой ссылке.