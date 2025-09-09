Необычная трасса добавит перца в сражение за титулы

13-14 сентября трасса в столице Татарстана во второй раз в этом году примет заезды Российской серии кольцевых гонок. И на этот раз всё будет особенно серьезно: сезон вступил в решающую фазу...

В спорте есть своя теория относительности. С одной стороны, турнирная ценность очков не меняется в зависимости от того, в какой части сезона они заработаны. Если в борьбе за титул ты уступил сопернику один-единственный балл, то решающим можно назвать любой упущенный балл. Включая тот, что был потерян в самом первом матче или в самой первой гонке сезона. А в случае с Российской серией кольцевых гонок — даже в самой первой квалификации, ведь за лучшее время круга в соответствующем заезде здесь начисляют целых 10 зачетных баллов. Столько же, сколько начисляется за финиш на 7-м месте в более длинной из двух гонок уикенда.

С другой стороны, эмоции от потери очков на старте сезона и на его финише заметно отличаются. Поломка или вылет с трассы на первом этапе не воспринимается как трагедия. Хотя при окончательном подсчете очков может оказаться, что именно эта поломка или этот вылет носили судьбоносный характер. А вот если аналогичная неудача случается в одной из решающих гонок...

Этап Российской серии кольцевых гонок в Казани 13-14 сентября по своему формату и расписанию почти не отличается от уже состоявшихся. Как и ранее, можно не только наблюдать за машинами с трибуны, но и с головой погрузиться в гоночную тему. К примеру, принять участие в виртуальных заездах на симуляторе или на экскурсии в боксах заглянуть под капот и в салон одного из автомобилей — вся информация о зрительских активностях есть вот на этой странице.

Или пообщаться со спортсменами в рамках ежедневной прогулки по пит-лейну. Но глаза у этих спортсменов наверняка будут немного не такими, как в июле, когда участники СМП РСКГ приезжали в Казань в предыдущий раз. В глазах будет напряжение: ведь сентябрьские заезды в столице Татарстана открывают решающую фазу сезона. Два осенних этапа определят имена призеров сезона и отделят победителей от неудачников.