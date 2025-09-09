Необычная трасса добавит перца в сражение за титулы

Казань принимает топовые гонки страныНеобычная трасса добавит перца в сражение за титулы
13-14 сентября трасса в столице Татарстана во второй раз в этом году примет заезды Российской серии кольцевых гонок. И на этот раз всё будет особенно серьезно: сезон вступил в решающую фазу...
В спорте есть своя теория относительности. С одной стороны, турнирная ценность очков не меняется в зависимости от того, в какой части сезона они заработаны. Если в борьбе за титул ты уступил сопернику один-единственный балл, то решающим можно назвать любой упущенный балл. Включая тот, что был потерян в самом первом матче или в самой первой гонке сезона. А в случае с Российской серией кольцевых гонок — даже в самой первой квалификации, ведь за лучшее время круга в соответствующем заезде здесь начисляют целых 10 зачетных баллов. Столько же, сколько начисляется за финиш на 7-м месте в более длинной из двух гонок уикенда.
С другой стороны, эмоции от потери очков на старте сезона и на его финише заметно отличаются. Поломка или вылет с трассы на первом этапе не воспринимается как трагедия. Хотя при окончательном подсчете очков может оказаться, что именно эта поломка или этот вылет носили судьбоносный характер. А вот если аналогичная неудача случается в одной из решающих гонок...
Этап Российской серии кольцевых гонок в Казани 13-14 сентября по своему формату и расписанию почти не отличается от уже состоявшихся. Как и ранее, можно не только наблюдать за машинами с трибуны, но и с головой погрузиться в гоночную тему. К примеру, принять участие в виртуальных заездах на симуляторе или на экскурсии в боксах заглянуть под капот и в салон одного из автомобилей — вся информация о зрительских активностях есть вот на этой странице.
Или пообщаться со спортсменами в рамках ежедневной прогулки по пит-лейну. Но глаза у этих спортсменов наверняка будут немного не такими, как в июле, когда участники СМП РСКГ приезжали в Казань в предыдущий раз. В глазах будет напряжение: ведь сентябрьские заезды в столице Татарстана открывают решающую фазу сезона. Два осенних этапа определят имена призеров сезона и отделят победителей от неудачников.
В центре внимания, конечно, топовый класс SMP TCR Russia с самыми быстрыми гонщиками и самыми успешными командами. Не исключено, что именно в Казани напряжение достигнет своего пика. Ведь после недавних гонок под Москвой тройка лидеров заметно уплотнилась: если ранее гонщиков на первой и третьей строчках общего зачета разделяло 32 очка, теперь — всего 19.
Лидирует действующий чемпион Михаил Симонов, пилот из Самарской области, выступающий за команду Lukoil Racing. Третий — еще один пилот «красно-белых», петербуржец Артем Слуцкий, чье присутствие в первой тройке выглядит большим сюрпризом (о причинах мы недавно рассказывали подробно). Что до сих пор обеспечивает Артему шансы на титул — везение или прогресс в области пилотажа — неравнодушная общественность до сих пор не решила.
Наконец, на втором месте с отставанием в 14 баллов от лидера расположился Александр Смоляр. Многие считают именно его самым быстрым, но уже третий сезон подряд москвич по разным причинам в начале сезона дает фору соперникам, а потом их героически догоняет. В этом сезоне причиной была поздно приехавшая новая машина.
На первом этапе за рулем немолодого Hyundai i30 N гонщик, выступающий за команду SMP Racing, не смог раскрыть свой потенциал. А когда ко второму этапу приехал новенький Leon Cupra VZ, первую гонку на нем пришлось начинать с последнего места (правилами предусмотрен такой штраф за смену автомобиля по ходу сезона). Так или иначе, фора в очередной раз отыграна и Александр готов к сражению за титул.
Отдельная интрига заключается в том, насколько серьезной будет помощь претендентам на титул со стороны товарищей по команде. В частности, Владимир Атоев, гонщик SMP Racing, по ходу двух последних этапов дважды имел возможность пропустить вперед Смоляра и дать тому возможность набрать лишние очки — и каждый раз не делал этого. Команда оба раза находила для этого рациональные объяснения, в отношениях Смоляра и Атоева никакого напряжения не чувствуется… Но не окажется ли в конце сезона, что именно тех самых «не подаренных» напарником очков Александру не хватит до титула?
Еще интереснее ситуация в Lukoil Racing. Третий гонщик коллектива — Захар Слуцкий, брат-близнец Артема. И раньше по ходу гонок братья не раз помогали друг другу — но помогали в борьбе против гонщиков других команд. Сейчас же можно представить следующую ситуацию. Шансы на титул сохраняют и Симонов (более высокие), и Артем Слуцкий (менее высокие). Руководству LUKOIL Racing (а оно никогда не стеснялось использовать командную тактику) в определенный момент логично дать Захару команду поддерживать того гонщика, чьи шансы на чемпионство выше. То есть помогать Симонову — и не исключено, что в ущерб родному брату. Поступит ли такое распоряжение из боксов «красно-белых»? А если поступит, выполнит ли его Захар? Вопросы не на миллион долларов, но, вполне возможно, на титул чемпиона России.
Кроме того, у этой борьбы есть еще один достойный внимания «участник». Это трасса «Казань Ринг Каньон», где 13 и 14 сентября будет проходить предпоследний этап СМП РСКГ. Для постройки автодрома использована территория заброшенного песчаного карьера. И благодаря этому здесь крайне мало ровных участков, асфальтовая лента постоянно то ныряет вниз, то взлетает вверх.
Благодаря этому «Казань Ринг Каньон», во-первых, не имеет конкурентов в борьбе за звание самой живописной трассы страны. А во-вторых, рельеф становится серьезным вызовом для гонщиков. Характерный пример — последняя связка, известная под неофициальным названием Поворот мужества. Перед самым апексом левого поворота дорога идет через перелом, поэтому руль надо повернуть на определенный угол, еще не видя поворота, вслепую, на автомате. При этом на входе у поворота есть небольшой обратный уклон (от внутренней стороны трассы к внешней) — еле заметный, но повышающий риск дестабилизации машины. А от апекса начинается крутой спуск, из-за которого в средней части поворота (который проходится на приличной скорости) машина приобретает дополнительную инерцию. Причем влияние этой инерции возрастает очень резко. Удержавшись на траектории, автомобиль мчится под уклон к следующему, правому повороту. И чем дольше машина едет под уклон, тем сильнее ее инерция, мешающая затормозить и повернуть как надо.
И таких коварных участков, где риск ошибки намного выше среднестатистического, на автодроме в Казани несколько. Даже если ехать в полном одиночестве, не так просто «протанцевать» на грани сцепления с покрытием и выжать из машины и шин максимум. В борьбе, когда твоя траектория то и дело сильно отличается от идеальной, сделать это вдвойне сложнее. А когда добавляется груз ответственности, когда любое неверное движение может лишить тебя шансов на титул, всё становится просто невероятно сложно...
Так что, за гонками 13-14 сентября в Казани стоит следить особенно внимательно. Борьба претендентов на титул на непростой трассе наверняка будет изобиловать яркими сюжетными поворотами и зрелищными эпизодами. Увидеть их можно, подключившись к прямым трансляциям вот здесь или приехав непосредственно на трассу (вся нужная болельщикам информация найдется вот здесь).