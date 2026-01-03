ТОП-5 новинок 2026 года, выхода которых ждёт редакция «Мотора»

## Lada Azimut

В основу кроссовера Lada Azimut легла платформа, на которой построена Lada Vesta, но для будущего флагмана тольяттинские инженеры создали почти тысячу оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера.

В моторную линейку войдут двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра — их отдача была увеличена до 120 и 132 сил, соответственно. В перспективе Azimut может получить новый турбомотор мощностью 150 «лошадей». А вот привод будет исключительно передним…