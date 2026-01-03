ТОП-5 новинок 2026 года, выхода которых ждёт редакция «Мотора»
## Lada Azimut
В основу кроссовера Lada Azimut легла платформа, на которой построена Lada Vesta, но для будущего флагмана тольяттинские инженеры создали почти тысячу оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера.
В моторную линейку войдут двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра — их отдача была увеличена до 120 и 132 сил, соответственно. В перспективе Azimut может получить новый турбомотор мощностью 150 «лошадей». А вот привод будет исключительно передним…
## Автомобили Volga
В новом году должен возродиться советский бренд Volga. Более того, машины успели получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС)! Это значит, что производитель — компания «Нижегородские легковые автомобили» — может начинать продажи.
«Нижегородские легковые автомобили» арендуют конвейер на территории Горьковского автозавода (там прежде делали модели Volkswagen и Skoda). Если верить ОТТС, то базой будущим «Волгам» послужат китайские Geely — кроссовер Monjaro и седан Preface.
## Внедорожник Sollers
В третьем квартале россияне увидят рамный внедорожник Sollers. Выпуском новинки займётся Ульяновский автозавод, который сейчас переживает серьёзную модернизацию: обновлению подверглись штамповочное, сварочное, окрасочное и сборочное подразделения.
В основу модели ляжет китайский пикап JAC T9. Правда, у внедорожника будет несколько отличий от исходного автомобиля: оригинальный салон, а также собственные калибровки двигателя. В любом случае, фанатов внедорожного образа жизни ждёт очень любопытная премьера!
## Rox Adamas
Rox Adamas — это китайский гибридный кроссовер от бренда Rox Motor, представляющий собой обновлённую (и притом более роскошную) версию модели Rox 01. Российский дистрибьютор компании объявил, что «Адамас» получил Одобрение типа транспортного средства.
Главным отличием новинки является штатная пневмоподвеска закрытого типа, которая использует азот. В основе гибридной установки лежит 1,5-литровая 152-сильная турбочетвёрка, выполняющая роль генератора, питающего пару электромоторов отдачей 476 л.с. и 740 Нм.
## «Атом»
Электромобиль «Атом» длиной четыре метра будет комплектоваться задним двигателем мощностью 204 л.с. и литий-ионной батареей ёмкостью 77 кВт·ч. Запас хода составит до 500 километров (WLTC). Проект должен быть массовым, целевая аудитория — сервисы каршеринга и такси.
Выпуском разработанной российскими инженерами новинки займётся столичный автозавод «Москвич». Кстати, сотрудники компании КамАЗ, что выступает одним из инвесторов проекта, уже могут оформить предзаказ! Но цена электрокара всё ещё неизвестна.