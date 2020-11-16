Российские блогеры показывают гараж с машинами на 150 млн рублей, но чего-то не договаривают

«Эта неприметная пещера с сокровищами буквально набита деньгами и лошадиными силами, потому что внутри нее хранится личная коллекция одного человека, который буквально помешан на одном из немецких брендов автомобилей. Хотите заглянуть сюда вместе с нами и раскрыть секрет гаража?» Такое описание прислали нам давние друзья и партнеры Мотора с YouTube-канала ПриветТачка.