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В тайный гараж-сокровищницу берут автомобили только одной марки...

Российские блогеры показывают гараж с машинами на 150 млн рублей, но чего-то не договаривают

Редакция «Мотора»
Просто представьте себе металлический гараж на окраине города, который не замечает даже водитель грузовика, который ездит вокруг него последние 15 лет... Но стоит только приоткрыть одну из его створок, и внутри начинают поблескивать рефлекторы фар десятков новеньких машин.

«Эта неприметная пещера с сокровищами буквально набита деньгами и лошадиными силами, потому что внутри нее хранится личная коллекция одного человека, который буквально помешан на одном из немецких брендов автомобилей. Хотите заглянуть сюда вместе с нами и раскрыть секрет гаража?» Такое описание прислали нам давние друзья и партнеры Мотора с YouTube-канала ПриветТачка.

На поверку видео оказалось вирусной PR-акцией Audi: все автомобили «секретного гаража» несут на радиаторной решетке четыре кольца, а все модели — исключительно новые. Ведущие показывают главные «фишки» новейших моделей и даже тестируют несколько экземпляров S-линейки, включая суперседан S8.

Ведущие «ПриветТачки» вычислили и суммарную стоимость автомобилей, собранных в таинственном ангаре. По их данным, розничная всех машин имеет порядок 150 миллионов рублей. В настоящее время самым доступным автомобилем Audi на рынке является обновленный седан А4, цена которого начинается от 2 275 000 рублей. За модель S8 просят в пять раз больше: минимум 11 240 000 рублей.