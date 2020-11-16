Российские блогеры показывают гараж с машинами на 150 млн рублей, но чего-то не договаривают

«Эта неприметная пещера с сокровищами буквально набита деньгами и лошадиными силами, потому что внутри нее хранится личная коллекция одного человека, который буквально помешан на одном из немецких брендов автомобилей. Хотите заглянуть сюда вместе с нами и раскрыть секрет гаража?» Такое описание прислали нам давние друзья и партнеры Мотора с YouTube-канала ПриветТачка.
На поверку видео оказалось вирусной PR-акцией Audi: все автомобили «секретного гаража» несут на радиаторной решетке четыре кольца, а все модели — исключительно новые. Ведущие показывают главные «фишки» новейших моделей и даже тестируют несколько экземпляров S-линейки, включая суперседан S8.
Ведущие «ПриветТачки» вычислили и суммарную стоимость автомобилей, собранных в таинственном ангаре. По их данным, розничная всех машин имеет порядок 150 миллионов рублей. В настоящее время самым доступным автомобилем Audi на рынке является обновленный седан А4, цена которого начинается от 2 275 000 рублей. За модель S8 просят в пять раз больше: минимум 11 240 000 рублей.