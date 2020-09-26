Дрэг-гонка: новая Audi S8 против Bentley Flying Spur

YouTube-канал carwow устроил дуэль между новой Audi S8 D5 и Bentley Flying Spur третьего поколения. Топ-версии седанов устроили дрэг-гонку на четверть мили и посоревновались в стартах с хода в разных режимах. В заключительном тесте обозреватели оценили эффективность торможения со 113 километров в час.