Дрэг-гонка: новая Audi S8 против Bentley Flying Spur

Актуальное поколение Bentley Flying Spur дебютировало год назад и сохранило 6,0-литровый W12 под капотом. Турбомотор выдаёт 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, коробка передач — преселективный 8-скоростной «робот», привод полный. Британский седан весит 2437 килограммов и стоит от 168 тысяч фунтов стерлингов (16,73 миллиона рублей).
Фото: Bentley Flying Spur
В активе новой Audi S8 восьмицилиндровый V-образный 4,0-литровый турбомотор, отдача — 571 лошадиная сила и 800 Нм, коробка передач — 8-скоростной «автомат», полный привод quattro. Audi на 217 килограммов легче, чем Bentley и почти вдвое дешевле: цены в Великобритании стартуют с 97 тысяч фунтов стерлингов (9,66 миллиона рублей).
Видео: YouTube-канал carwow
На дистанции 402 метров флагманы Audi и Bentley разделили менее 0,1 секунды, и победителя определил фотофиниш. Столь же плотными получились результаты замеров эффективности тормозных механизмов.
Полгода назад канал carwow уже тестировал динамику нового Flying Spur — тогда соперниками роскошного седана выступили Audi RS7 Sportback и «родственная» Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.