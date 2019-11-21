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15:18

Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS

Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео

Андрей Моторов
Марка Mercedes-Maybach входит в сегмент люксовых внедорожников после законодателей жанра, Rolls-Royce и Bentley, но подготовила достойный ответ. Самое роскошное исполнение флагманского внедорожника GLS получило индекс 600, передовые технологии комфорта и соответствующую уровню отделку.

Мы подготовили для вас обзор нового Mercedes-Maybach GLS в двух форматах на выбор. Внизу этой страницы вы найдете галерею с подробным описанием всех новшеств роскошного внедорожника и сможете рассмотреть его фотографии в большом размере. А любителей видео Алексей Жутиков приглашает внутрь автомобиля — взгляните на царский GLS так, будто вы уже оказались в его роскошном салоне. Приятного погружения!

Mercedes-Maybach GLS будет соперничать с более дорогими Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Сколько он будет стоить? Мы предполагаем, что отталкиваться нужно от цены еще одного очевидного конкурента — длиннобазного Range Rover SV Autobiography, который в базовой комплектации стоит более 14 миллионов рублей. Что Штутгарт готов противопоставить несокрушимому британскому трио? Самый подробный рассказ — в галерее ниже.