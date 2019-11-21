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15:01

Внедорожный Maybach: все подробности

В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник

За свою более чем вековую историю имя Maybach пережило три рождения: два как самостоятельная марка и одно в качестве подразделения Mercedes-Benz. Сейчас под брендом Maybach выпускают убер-роскошные версии длиннобазных седанов S-Class и лимузинов Pullman, а вот чего там действительно не хватало, так это внедорожника. Хотя попытки предпринимались. В 2017 году на рынок вышел Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, коллекционная модель со складной секцией крыши над задним рядом и базой от экстремального G 500 4x4². Цена под миллион долларов и тираж в 99 экземпляров не могли сделать «ландо» массовым. Впрочем, такой цели и не было — для освоения рынка готовили другую модель, Mercedes-Maybach GLS. Серийный внедорожник оказался не таким революционным, как предвосхищавший его концепт, и все же принес немало интересных решений.