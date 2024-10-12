Видео: полноприводный ГАЗ-3104 или последняя надежда

Кстати, также можно посмотреть видео про другую редкую Волгу — самую роскошную в истории модели. Здесь было все: V8, полный привод и климат-контроль. А называлась модель ГАЗ-3105.

А это история забытого ответа Ленд Крузеру от ГАЗа: модели 3106 Атаман 2 и ее единственного сохранившегося прототипа. 25 лет назад на стенде ГАЗ на московском автосалоне мы впервые увидели это чудо техники, а теперь можем изучить опять.