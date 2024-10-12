Лаборатория
Опубликовано 12 октября 2024, 07:00
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Несбывшаяся Волга

Видео: полноприводный ГАЗ-3104 или последняя надежда
Сейчас спустя много лет можно сказать, что ГАЗ-24 1968 года по сути был последней настоящей Волгой. Ведь все последующие модели под этим именем были либо переделкой и доработкой «двадцать четверки», либо локальными мелкосерийными проектами, которые так и не пошли в массовое производство. Но все-таки в конце XX века была предпринята целая серия попыток создать новую Волгу. Чего только стоит роскошный ГАЗ-3105 с V8, полным приводом и множеством опций. Или ГАЗ-3111, который был построен на агрегатах ГАЗ-24, но с новым кузовом. И все-таки самым прорывным и реалистичным вариантом был экспериментальный ГАЗ-3104.
Несбывшаяся Волга
© ГАЗ
Илья Фролов

Эта модель была построена на абсолютно новой платформе, должна была выпускаться с передним и полным приводом и при этом обладала множеством фундаментальных изменений по сравнению с серийными Волгами тех лет. Чего-то только стоит кузов в новой стилистике ГАЗа, построенный по схеме cab forward, благодаря которой задний диван и доступ туда выглядят просто по-королевски, а багажник имеет объем 500 литров. Передняя панель с тремя центральными дефлекторами, бортовым компьютером, кондиционером и новой приборной панелью тоже впечатляет. И вот так во всём, включая подкапотное пространство. Какие агрегаты туда планировалось ставить? Почему 3104 не пошла в серию? Смотрите в новом видео!

Кстати, также можно посмотреть видео про другую редкую Волгу — самую роскошную в истории модели. Здесь было все: V8, полный привод и климат-контроль. А называлась модель ГАЗ-3105.

А это история забытого ответа Ленд Крузеру от ГАЗа: модели 3106 Атаман 2 и ее единственного сохранившегося прототипа. 25 лет назад на стенде ГАЗ на московском автосалоне мы впервые увидели это чудо техники, а теперь можем изучить опять.

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