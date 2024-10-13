Видео: слабый пол, который выигрывает гонки и управляет автокорпорациями

Ну а здесь можно посмотреть видео об истории взлета и краха ё-мобиля. С начала новой постсоветской России всё это время находились наглецы, обещавшие сделать что-то лучше Буханки — и почему этот громкий стартап за 150 млн долларов тоже провалился?

А в этом подкасте вы узнаете, что происходит в китайцах и старых Жигулях во время столкновения. Это беседа про самые опасные и безопасные автомобили, а также связанные с этим заблуждения.