Лаборатория
Опубликовано 13 октября 2024, 07:00
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Женщины автомобильного мира, которые дадут фору мужикам

Видео: слабый пол, который выигрывает гонки и управляет автокорпорациями
Когда-то в прошлом можно было услышать фразу «не женское это дело», но с тех пор женщины успешно закрепились среди инженеров, машинистов, военнослужащих, пилотов самолетов и боссов глобальных корпораций. Но нам, конечно, интереснее всего, автоиндсутрия. В каких компаниях и гоночных сериях слабый пол оказался сильнее всего? Возьмем хотя бы американскую корпорацию General Motors, которая первой в мире в прошлом веке заработала миллиард долларов. А сейчас ею руководит Мэри Барра, прошедшая путь от рядового сотрудника GM до кресла CEO.
Женщины автомобильного мира, которые дадут фору мужикам
© Lotus
Илья Фролов

А ведь когда-то всё и вовсе началось с Берты Бенц — жены того самого изобретателя. Деньги её семьи обеспечили Карлу Бенцу возможность заниматься разработкой автомобиля, а самовольная поездка Берты из Мангейма в Пфорцхайм на Benz Patent-Motorwagen доказала практическую пользу от автомобиля и прославила его в прессе. А если мы начнем разговор про девушек в гонках… В общем, смотрите новый выпуск подкаста, где пойдет речь о гонщицах Формулы-1, «самых женских» отделах в автомобильных корпорациях и изобретательнице «крутилок» кондиционера в вашей машине.

Ну а здесь можно посмотреть видео об истории взлета и краха ё-мобиля. С начала новой постсоветской России всё это время находились наглецы, обещавшие сделать что-то лучше Буханки — и почему этот громкий стартап за 150 млн долларов тоже провалился?

А в этом подкасте вы узнаете, что происходит в китайцах и старых Жигулях во время столкновения. Это беседа про самые опасные и безопасные автомобили, а также связанные с этим заблуждения.

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