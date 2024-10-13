Видео: слабый пол, который выигрывает гонки и управляет автокорпорациями

Женщины автомобильного мира, которые дадут фору мужикамВидео: слабый пол, который выигрывает гонки и управляет автокорпорациями
А ведь когда-то всё и вовсе началось с Берты Бенц — жены того самого изобретателя. Деньги её семьи обеспечили Карлу Бенцу возможность заниматься разработкой автомобиля, а самовольная поездка Берты из Мангейма в Пфорцхайм на Benz Patent-Motorwagen доказала практическую пользу от автомобиля и прославила его в прессе. А если мы начнем разговор про девушек в гонках… В общем, смотрите новый выпуск подкаста, где пойдет речь о гонщицах Формулы-1, «самых женских» отделах в автомобильных корпорациях и изобретательнице «крутилок» кондиционера в вашей машине.
Ну а здесь можно посмотреть видео об истории взлета и краха ё-мобиля. С начала новой постсоветской России всё это время находились наглецы, обещавшие сделать что-то лучше Буханки — и почему этот громкий стартап за 150 млн долларов тоже провалился?
А в этом подкасте вы узнаете, что происходит в китайцах и старых Жигулях во время столкновения. Это беседа про самые опасные и безопасные автомобили, а также связанные с этим заблуждения.