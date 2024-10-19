Видео: история универсала ВАЗ-2151, который мог заменить «‎четверку»

Забытая замена ВАЗ-2104Видео: история универсала ВАЗ-2151, который мог заменить «четверку»
Увы, проект в серию не пошел, но единственный существующий в мире концепт этой нео-классики существует. Причем это вполне ходовая машина с рабочим интерьером и технической частью. Например, под капотом ВАЗ-2151 инжекторный мотор от Chevrolet Niva. Максимальная скорость универсала 165 км/ч, есть кондиционер, электростекла, продуманный велюровый салон. Передняя подвеска — Макферсон, задняя зависимая подвеска тоже немного переработана, машина стала шире и длиннее. И главное: теперь всё это можно увидеть своими глазами в новом видео.
Кстати, здесь можно почитать с пылу с жару обзор Лады Весты с системой стабилизации. Но кроме ESC в ней появились и другие доработки, которых ей сильно не хватало на болезненном пути импортозамещения.
А здесь видео про самые роскошные Лады и другие оттенки роскоши Автоваза до появления удлиненной Ауры. Чего только стоят их названия: Премьер, Консул, Менеджер! Ведь эксперименты с удлинением и улучшением продукции Автоваза начались еще в девяностые во времена бума отечественного тюнинга.