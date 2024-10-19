Лаборатория
Опубликовано 19 октября 2024, 07:00
1 мин.

Забытая замена ВАЗ-2104

Видео: история универсала ВАЗ-2151, который мог заменить «‎четверку»
Всего каких-то 22 года назад на Московском автосалоне 2002 года Автоваз показал новый универсал — перспективную замену легендарной четверки ВАЗ-2104. При этом журналисты говорили, что это самый яркий экспонат выставки. Выпуск комплектующих для переднеприводных моделей Лады в тот момент был близок к предельному, а вот мощности, выделенные для заднеприводных Жигулей напротив разгрузились. Чем их занять? Так возник проект ВАЗ-2151 на базе заднемоторной платформы волжского завода, уходящей корнями в шестидесятые годы. Но как же интересно он выглядел — просто какой-то Ford в стиле new edge!
Забытая замена ВАЗ-2104
© Илья Фролов
Илья Фролов

Увы, проект в серию не пошел, но единственный существующий в мире концепт этой нео-классики существует. Причем это вполне ходовая машина с рабочим интерьером и технической частью. Например, под капотом ВАЗ-2151 инжекторный мотор от Chevrolet Niva. Максимальная скорость универсала 165 км/ч, есть кондиционер, электростекла, продуманный велюровый салон. Передняя подвеска — Макферсон, задняя зависимая подвеска тоже немного переработана, машина стала шире и длиннее. И главное: теперь всё это можно увидеть своими глазами в новом видео.

Кстати, здесь можно почитать с пылу с жару обзор Лады Весты с системой стабилизации. Но кроме ESC в ней появились и другие доработки, которых ей сильно не хватало на болезненном пути импортозамещения.

А здесь видео про самые роскошные Лады и другие оттенки роскоши Автоваза до появления удлиненной Ауры. Чего только стоят их названия: Премьер, Консул, Менеджер! Ведь эксперименты с удлинением и улучшением продукции Автоваза начались еще в девяностые во времена бума отечественного тюнинга.

Читайте на тему: