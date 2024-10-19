Видео: история универсала ВАЗ-2151, который мог заменить «‎четверку»

Кстати, здесь можно почитать с пылу с жару обзор Лады Весты с системой стабилизации. Но кроме ESC в ней появились и другие доработки, которых ей сильно не хватало на болезненном пути импортозамещения.

А здесь видео про самые роскошные Лады и другие оттенки роскоши Автоваза до появления удлиненной Ауры. Чего только стоят их названия: Премьер, Консул, Менеджер! Ведь эксперименты с удлинением и улучшением продукции Автоваза начались еще в девяностые во времена бума отечественного тюнинга.