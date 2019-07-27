Один из двух уникальных McLaren пойдёт с молотка

Чего у него нет, так это аскетичного интерьера от хардкорного гоночного LM: здесь можно найти кондиционер, магнитолу, стеклоподъёмники и прочие привычные удобства. В ходе модернизации автомобиль также перекрасили из синего цвета в серый по желанию клиента. Стартовая стоимость уникального McLaren не раскрывается, как и причина его продажи, однако даже серийные версии F1 легко находят покупателей за несколько миллионов долларов.