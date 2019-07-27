Один из двух уникальных McLaren пойдёт с молотка

Культовый суперкар 1990-х годов McLaren F1 был выпущен всего в 106 экземплярах, 65 из которых были «обычными» дорожными вариантами, 5 — болиды LM для гонок в Ле-Мане, 3 — болиды GT для одноимённого гоночного чемпионата, 5 — прототипы XP, 28 — гоночные версии GTR и 1 — прототип XP LM. Производство автомобиля было начато в 1992 и завершилось в 1998 году. А ещё производитель модернизировал два дорожных экземпляра F1 до версии LM в 2000-2001 годах.
Эти суперкары получили шестилитровый двигатель V12 в самой производительной спецификации GTR мощностью 680 лошадиных сил, пару дополнительных радиаторов, гоночные амортизаторы и пружины, модифицированную выхлопную систему и облегчённые 17-дюймовые колёса. Кузов украсили аэродинамическим обвесом из огромного антикрыла, иного переднего бампера с увеличенными воздухозаборниками и сплиттером, а также дополнительными вентиляционными отверстиями в передних крыльях.
Чего у него нет, так это аскетичного интерьера от хардкорного гоночного LM: здесь можно найти кондиционер, магнитолу, стеклоподъёмники и прочие привычные удобства. В ходе модернизации автомобиль также перекрасили из синего цвета в серый по желанию клиента. Стартовая стоимость уникального McLaren не раскрывается, как и причина его продажи, однако даже серийные версии F1 легко находят покупателей за несколько миллионов долларов.