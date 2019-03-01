Дизайнер McLaren F1 улучшил сингапурский электрогиперкар Dendrobium

Основа электрокара ― углепластиковый монокок, накрытый внешними панелями из композитных материалов. По слухам, D-1 XP-2 построен на платформе FW-EVX, разработанной Williams Advanced Engineering. Масса автомобиля — 1750 килограммов, а мощность силовой установки составляет 1825 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. С места до 97 километров в час D-1 XP-2 разгоняется за 2,7 секунды и достигает максимальной скорости 322 километра в час.