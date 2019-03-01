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15:16

Дизайнер McLaren F1 улучшил сингапурский электрогиперкар Dendrobium

К работе над автомобилем привлекли Питера Стивенса

Дизайнер McLaren F1 Питер Стивенс помог базирующейся в Англии компании Dendrobium Automotive доработать электрогиперкар D-1. Автомобиль получил небольшие, но, по словам руководства фирмы, очень важные изменения, а также новую версию — XP-2.

Основа электрокара ― углепластиковый монокок, накрытый внешними панелями из композитных материалов. По слухам, D-1 XP-2 построен на платформе FW-EVX, разработанной Williams Advanced Engineering. Масса автомобиля — 1750 килограммов, а мощность силовой установки составляет 1825 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. С места до 97 километров в час D-1 XP-2 разгоняется за 2,7 секунды и достигает максимальной скорости 322 километра в час.

Пожалуй, главное отличие новой версии Dendrobium D-1 от предыдущей — обычные боковые зеркала вместо камер.

Вдохновением для облика гиперкара стали цветки орхидеи Дендробиум, родиной которой принято считать страны Азии. В проекте, помимо, Williams Advanced Engineering, которая отвечала за аэродинамику и электрические системы гиперкара, приняли участие бывшие сотрудники Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, McLaren и Rimac.

Предыдущая версия Dendrobium D-1

Концепт Dendrobium дебютировал на Женевском автосалоне в 2017-м. Постройкой гиперкара занималась сингапурская Vanda Electrics, которая под этот проект открыла дочернюю фирму Dendrobium Motors. В 2018 году было принято решение, что постройкой автомобиля займется британская Dendrobium Automotive.

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