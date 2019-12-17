Google собрал фотографии 16 миллионов километров дорог

Для сбора информации используются автомобили Street View, оборудованные камерами, фиксирующими все окружающее под разными углами. В труднодоступных местах и там, где не могут проехать машины, применяются другие средства передвижения, в том числе лодки.
На Google Maps работают также люди со специальными устройствами, размещенными в рюкзаках – так называемых Street View Trekker. К слову, оборудование также можно закрепить на животных без вреда для последних. Так что снимки делают в том числе с помощью овец, верблюдов и другого скота.
Полученные фотографии объединяют в одно для полноты картины. Вместе со спутниковыми картинками Google Earth они покрывают площади, на которых проживают 98 процентов населения нашей планеты.
В июле этого года стало известно, что в Google Maps обнаружили 11 миллионов фальшивых мест. Это происходит следующим образом: сторонние фирмы добавляют в сервис по 100 тысяч «липовых» адресов ежемесячно, чтобы увеличить выдачу в поиске, причем при этом они зачастую меняют локацию и номера телефонов. В Google на это заявили, что модераторы на регулярной основе проводят проверки и «вычищают» фальшивые места. Так, например, за 2018 год было удалено свыше трех миллионов таких адресов.