Google собрал фотографии 16 миллионов километров дорог

Для сбора информации используются автомобили Street View, оборудованные камерами, фиксирующими все окружающее под разными углами. В труднодоступных местах и там, где не могут проехать машины, применяются другие средства передвижения, в том числе лодки.

На Google Maps работают также люди со специальными устройствами, размещенными в рюкзаках – так называемых Street View Trekker. К слову, оборудование также можно закрепить на животных без вреда для последних. Так что снимки делают в том числе с помощью овец, верблюдов и другого скота.