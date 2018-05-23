Гиперкар с кузовом из темно-синего углепластика достался клиенту с Ближнего Востока

Пульс

Марка Bugatti выпустила юбилейный 100-й «Широн»

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23 мая 2018

Компания Bugatti собрала и доставила клиенту 100-й гиперкар Chiron. Автомобиль, кузов которого выполнен из темно-синего углепластика с матовой отделкой, передали заказчику с Ближнего Востока. Цена юбилейного гиперкара составила 2,85 миллиона евро (205,6 миллиона рублей по текущему курсу).

[Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях](https://motor.ru/lab/chiron.htm)

Самый мощный гиперкар планеты во всех деталях

По данным производителя, ежегодно стены сборочного цеха под названием L‘Atelier, расположенного на территории штаб-квартиры Bugatti в Мольсеме, Франция, покидает около 70 автомобилей. Всего тираж Chiron составит 500 экземпляров.

Гиперкар, дебютировавший в 2016 году, оснащается 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» Bugatti Chiron разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.

Помимо обычной версии, клиентам Bugatti доступна драйверская версия «Широна» под названием Sport. Такая машина отличается большим количеством деталей из углепластика, например, дворниками, а также перенастроенной работой адаптивной подвески, рулевого управления и системы контроля вектора тяги.

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