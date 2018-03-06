Bugatti построила драйверский Chiron с первыми в мире карбоновыми дворниками

Компания Bugatti представила на Женевском автосалоне новую модификацию гиперкара Chiron – Sport. Автомобиль – это более драйверский вариант модели с доработанной подвеской и дворниками из углеродного волокна.

В конструкции Bugatti Chiron Sport используется больше элементов из углепластика, включая стабилизатор поперечной устойчивости и защитную крышка интекулера. Дворники с углепластиковыми поводками и алюминиевыми наконечниками на 1,4 килограмма легче обычных. Она устанавливаются на серийную машину впервые в мире.

Также гиперкар оснащен облегченными колесными дисками, иным задним стеклом и дефлектором выхлопа. В результате масса машины на 18 килограммов меньше базового Chiron — 1977 килограммов.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Цифра 16 на решетке радиатора напомнит о количестве цилиндров W-образного двигателя Chiron. Помимо красного Italian Red, для Chiron Sport доступны синий French Racing Blue, серебристный Gris Rafale и темно-серый Gun Powder.

В стандартное оснащение Chiron Sport входит пакет Dynamic Handling Package с новым алгоритмом работы адаптивных амортизаторов, которые на 10 процентов жестче стандартных, и рулевого управления. Помимо этого, гиперкар получил модифицированный задний дифференциал и систему динамического распределения тяги между колесами.

Внесенные изменения позволили машине на пять секунд улучшить время обычного «Широна» на тестовом треке Нардо.

Силовая установка Bugatti Chiron Sport осталась без изменений. Это восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Не изменились и динамические характеристики. С нуля до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.

Цена Bugatti Chiron Sport – 2,65 миллиона евро (обычный «Широн» стоит от 2,4 миллиона евро). С полным набором доступных опций стоимость гиперкара дойдет до 2,98 миллиона евро (207,9 миллиона рублей).

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!