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16:00

Lamborghini покажет во Франкфурте 1000-сильный гиперкар

Автомобиль получит гибридную силовую установку

Франкфуртский автосалон распахнёт свои двери 10 сентября и похоже, что итальянская компания Lamborghini собирается показать в Германии нечто особенное.

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники, итальянцы полным ходом готовят к премьере на Франкфуртском автосалоне новый гиперкар, который будет выпущен ограниченным тиражом. Автомобиль, известный под кодовым обозначением LB48H, получит гибридную силовую установку из двигателя V12 и нескольких электромоторов суммарной мощностью не менее 1000 лошадиных сил.

Стоимость гиперкара достигнет двух с половиной миллионов долларов. Технические характеристики автомобиля, разумеется, на данный момент остаются загадкой, но можно предположить, что LB48H явно превзойдёт Aventador в динамике разгона и максимальной скорости. Расписание пресс-конференций на Франкфуртском автосалоне показывает, что Lamborghini планирует провести специальное мероприятие 10 сентября в 11:00 по местному времени.