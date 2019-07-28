Lamborghini покажет во Франкфурте 1000-сильный гиперкар

Стоимость гиперкара достигнет двух с половиной миллионов долларов. Технические характеристики автомобиля, разумеется, на данный момент остаются загадкой, но можно предположить, что LB48H явно превзойдёт Aventador в динамике разгона и максимальной скорости. Расписание пресс-конференций на Франкфуртском автосалоне показывает, что Lamborghini планирует провести специальное мероприятие 10 сентября в 11:00 по местному времени.