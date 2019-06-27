В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo

Отдача атмосферного двигателя V10 объемом 5,2 литра не изменилась: 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Коробка передач ― семиступенчатый «робот», привод ― полный. С места до 100 км/ч Huracan Evo разгоняется за 2,9 секунды, до 200 км/ч ― за 9 секунд, а максимальная скорость превышает 325 км/ч. На каждую лошадиную силу приходится лишь 2,22 килограмма снаряженной массы.
Главное техническое отличие Huracan Evo от версии Performante ― полноуправляемое шасси. На скорости до 50 км/ч задние колеса подруливают (поворачиваются в противоположную сторону относительно передних), что заметно улучшает маневренность. На высоких скоростях они поворачиваются в ту же сторон, что и передние, обеспечивая большую стабильность при перестроениях.
Другие нововведения ― система управления вектором тяги всех четырех колес, а также блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), отвечающий за объединение всех электронных систем контроля динамики, способный прогнозировать действия и потребности водителя. По оценкам инженеров Lamborghini, аэродинамическая эффективность Evo в шесть раз превышает таковую у обычного Huracan, представленного в 2014 году.
Базовая цена суперкара в России составит 16 500 000 рублей. При этом список опций довольно обширен, но касается прежде всего отделки. Например, стоимость эксклюзивных цветов как опции доходит почти до двух миллионов рублей, а доплата за кованые 20-дюймовые диски (это стандартный размер) достигает 775 180 рублей. Можно заказать только золотистые центральные гайки – они обойдутся в 155 050 рублей.
Среди функциональных опций ― система изменения дорожного просвета для преодоления неровностей. Она в 465 108 рублей. Среди эстетических пунктов отметим прозрачную крышку моторного отсека со светодиодной подсветкой. За нее придется заплатить почти 700 тысяч рублей.
Как и некоторые автомобильные марки более массового сегмента, Lamborghini предлагает сервисные пакеты для Huracan Evo, причем на три года ― бесплатно. Пятилетний пакет включенного регламентного обслуживания и запчастей можно приобрести за миллион рублей. Первые «живые» суперкары будут переданы клиентам в октябре 2019 года.