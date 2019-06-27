В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo

Базовая цена суперкара в России составит 16 500 000 рублей. При этом список опций довольно обширен, но касается прежде всего отделки. Например, стоимость эксклюзивных цветов как опции доходит почти до двух миллионов рублей, а доплата за кованые 20-дюймовые диски (это стандартный размер) достигает 775 180 рублей. Можно заказать только золотистые центральные гайки – они обойдутся в 155 050 рублей.