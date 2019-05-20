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17:11

Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Новинку представят в конце этого месяца

Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца. Особенно автора ролика удивил разгон автомобиля.
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О новой модели Ferrari известно немного: она станет самым мощным дорожным автомобилем марки, а суммарная отдача ее силовой установки составит 1000 лошадиных сил. По неподтвержденной пока информации, гибридной надстройку получит мотор V8 от суперкара 488 Pista.

Видео: Emanuele T.

Сейчас звание самого мощного дорожного автомобиля Ferrari носит 963-сильный супергибрид LaFerrari, который оснащался 6,3-литровым двигателем V12 (800 сил) и 163-сильным электромотором. Есть версии и мощнее, но они не могут ездить по обычным дорогам. Это, например, трековый Ferrari FXX-K Evo (1050 сил и 900 Нм момента).

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