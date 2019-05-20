Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео

Сейчас звание самого мощного дорожного автомобиля Ferrari носит 963-сильный супергибрид LaFerrari, который оснащался 6,3-литровым двигателем V12 (800 сил) и 163-сильным электромотором. Есть версии и мощнее, но они не могут ездить по обычным дорогам. Это, например, трековый Ferrari FXX-K Evo (1050 сил и 900 Нм момента).