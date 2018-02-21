Представлен самый мощный суперкар Ferrari с мотором V8

Компания Ferrari представила свой самый мощный суперкар с восьмицилиндровым двигателем, который получил название 488 Pista (в переводе с итальянского – «трек»). Автомобиль является хардкорной модификацией модели 488 GTB.

Новинка оснащена модернизированной 3,9-литровой твин-турбо «восьмеркой» от гоночного купе 488 Challenge, которая выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента (при 3000 оборотах в минуту). Мотор весит примерно на 10 процентов легче стандартного агрегата.

Сухая масса самого автомобиля составляет 1280 килограммов. Это на 90 килограммов меньше обычного 488 GTB. Такого показателя удалось добиться за счет широкого использования карбона в конструкции. Из этого материала сделаны капот, оба бампера, задний спойлер, а также приборную панель и центральный тоннель.

С нуля до ста километров в час такой автомобиль ускоряется за 2,85 секунды, а 200 километров в час он набирает за 7,6 секунды (у 488 GTB – три и 8,3 секунды соответственно). Максимальная скорость – 340 километров в час.

Помимо этого, автомобиль получил продвинутую аэродинамику, позволившую увеличить прижимную силу на 30 процентов по сравнению с 488 GTB. Так, суперкар оснастили специальными воздухозаборниками в передней части автомобиля, выдувным диффузором и активным задним спойлером.

Премьера суперкара состоится на моторшоу в Женеве.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?