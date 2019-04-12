Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:38

Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску

100-й экземпляр модели передадут датскому музею Strøjer Samlingen

Briggs Automotive Company (BAC), специализирующая на выпуске трековых суперкаров Mono, выпустила юбилейный, 100-й экземпляр модели. Он получил уникальные окрас кузова и будет передан автомобильному музею Strøjer Samlingen в Дании.

Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца. Впервые трековый суперкар с кузовом из видимого карбона окрасили в самый известный оттенок зеленого — British racing green. Кроме того, автомобиль украсили табличкой с «позолоченной» надписью Chassis 100. Золотистые акценты также можно найти на кузове, в салоне и на карбоновых колесах.

Уникальный автомобиль передадут датскому автомузею Strøjer Samlingen, в котором собрана одна из самых впечатляющих коллекций. Среди экспонатов есть модели Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Koenigsegg, Porsche и McLaren. Передача юбилейного Mono ознаменует еще один исторический момент для компании, которая была основана ровно 10 лет назад.

>
Reload
1 / 2

Одноместный BAC Mono имеет допуск на обычные дороги. Он оснащается атмосферной «четверкой» объемом 2,5 литра. Отдача агрегата — 309 лошадиных сил и 308 Нм крутящего момента. При массе всего 580 килограммов до «сотни» Mono разгоняется менее чем за три секунды. Максимальная скорость трек-кара составляет 274 километра в час .

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...