Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску

Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца. Впервые трековый суперкар с кузовом из видимого карбона окрасили в самый известный оттенок зеленого — British racing green. Кроме того, автомобиль украсили табличкой с «позолоченной» надписью Chassis 100. Золотистые акценты также можно найти на кузове, в салоне и на карбоновых колесах.