Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску

Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца. Впервые трековый суперкар с кузовом из видимого карбона окрасили в самый известный оттенок зеленого — British racing green. Кроме того, автомобиль украсили табличкой с «позолоченной» надписью Chassis 100. Золотистые акценты также можно найти на кузове, в салоне и на карбоновых колесах.
Уникальный автомобиль передадут датскому автомузею Strøjer Samlingen, в котором собрана одна из самых впечатляющих коллекций. Среди экспонатов есть модели Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin, Koenigsegg, Porsche и McLaren. Передача юбилейного Mono ознаменует еще один исторический момент для компании, которая была основана ровно 10 лет назад.
Одноместный BAC Mono имеет допуск на обычные дороги. Он оснащается атмосферной «четверкой» объемом 2,5 литра. Отдача агрегата — 309 лошадиных сил и 308 Нм крутящего момента. При массе всего 580 килограммов до «сотни» Mono разгоняется менее чем за три секунды. Максимальная скорость трек-кара составляет 274 километра в час .